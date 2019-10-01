«За его голову назначили цену»: за школьником из Башкирии, которого обвиняют в убийстве щенят, объявили охоту

Уже который день Башкирию лихорадит новость об убитых щенках бездомной собаки. Местные жители и зоозащитники уверяют: к жестокой расправе над животными причастна группа восьмиклассников. «Шпана», «живодеры», «малолетние убийцы» - это самые мягкие определения, которыми награждают подростков, а в социальных сетях на них объявили настоящую охоту. Люди со всей России осыпают проклятьями ребят и их родителей, а также школу и учителей - мол, недосмотрели и воспитали малолетних преступников. Вот только ситуация оказалась не столь однозначной, как преподносится в СМИ и соцсетях.

Корреспонденты «КП-Уфа» отправились в Стерлитамак, чтобы разобраться в этой запутанной ситуации, и выяснили много неожиданных подробностей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Началась эта история с сообщения от зоозащитницы Светланы Кондрашовой, которая рассказала, что 21 сентября в поселке Строймаш в заброшенном здании больницы были найдены десять истерзанных трупиков щенков. Первыми под подозрение пали ученики школы №8.

- Сперва они закинули к собакам петарды. Мама щенят выскочила из убежища и попала под машину. Затем они продолжили издевательства над маленькими щенятами. Некоторым засунули в пасти петарды и взорвали. В некоторых кололи какие-то уколы. Свои «приключения» они засняли на камеру, - написала женщина.

Историю о жестоком убийстве распространили зоозащитники, которые нашли тела щенят

Когда шумиха дошла до школы, то классный руководитель, кстати, близкая подруга той зоозащитницы, попыталась пристыдить одного из учеников. Уже на следующий день в школу пришла его мама и заставила учителя извиниться перед школьником.

Скандал разгорелся мгновенно: пользователи соцсетей провели собственное расследование и решили, что убийцы – трое восьмиклассников. По интернету мгновенно разлетелись их имена и фамилии, фотографии и адреса. Люди требовали расправы над юными живодерами: просили засунуть им петарды и сфотографировать, избить до полусмерти,«чтобы неповадно было». Кто-то даже обещал заплатить хорошие деньги за видео с расплатой.

Реакция школы поначалу была неоднозначной: сначала в учебном учреждении отказывались от комментариев, потом просто заявили, что будут защищать воспитанников до последнего, ведь «они ни в чем не виноваты» и «щенки сами сдохли». Естественно, такой ответ еще больше озлобил негодующих: люди стали забрасывать оскорблениями и угрозами сайт школы, перекинулись на учителей и их близких.

- В интернет выкладывают мои фотографии с женой, фотографии завучей – с пожеланиями смерти, проклятьями. А в чем наша вина? Мы не пытаемся замять дело, никого не покрываем, а просто просим дождаться завершения расследования от полиции и только потом делали выводы, - говорит директор школы Халит Мусин.

«ОТЦА НЕТ, МАТЬ ПЬЕТ, МЛАДШИЙ БРАТ ИНВАЛИД»

Поселок Строймаш встретил нас удручающими пустынными улицами с кучей заброшенных зданий и гаражей, сворой бездомных собак (они повсюду – всех возрастов и мастей!) и местными алкоголиками. Здесь очень дешевое жилье, поэтому сюда приезжают жить те, у кого с деньгами совсем туго. А также со всего Стерлитамака хозяева сюда привозят надоевших собак и кошек и бросают на произвол судьбы.

Здесь находится и печально знаменитая школа №8, в которой и учатся обвиняемые в живодерстве подростки. Дверь в школу закрыта: пускают только по звонку и предварительному объяснению цели визита. Оно и неудивительно: вчера возле школы собрался целый пикет из 45 зоозащитников и приезжих, желающих поквитаться с восьмиклассниками. Также они требовали не увольнять учительницу, чья подруга распространяла всю информацию (хотя об увольнении в учебном учреждении и речи нет – Ред.). Пришлось даже вмешаться полиции, иначе кровопролития избежать не удалось бы.

Подобные угрозы поступают руководству школы каждодневноФото: Эльвина АПАРИНА

- Они кричали, ломились в школу, требовали от нас каких-то признаний, грозились расправой, - вздыхает директор. – Нас никто не слушал, родителей тоже. Бедные учителя потом рыдали и хотели писать заявления на увольнение.

Первым делом мы прошли к тому самому заброшенному зданию. Раньше тут располагалась больница, теперь здание почти разрушено – и теперь тут собираются местные хулиганы и лица без определенного места жительства. Находим и подвал, в котором зоозащитники обнаружили трупы животных. Очень маленький, темный, ступени разбиты и завалены стеклами – сюда и не спустишься, не поломав ноги.

Уже на месте мы сразу отметили, что из подвала ощутимо пахнет гарью. Решив, что бездомные там просто развели костер, мы не стали спускать вовнутрь, оказалось – зря. Через несколько часов там разгорелся пожар, пришлось вызывать спасателей. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, но зоозащитники и активисты уверены, что его подожгли, чтобы скрыть следы преступления и замять дело.

- Да не виноваты эти школьники, что уж раздувают, - докладывает проходящая мимо пенсионерка. – Да, многие из них настоящие паршивцы, по которым ремень плачет. Хулиганы, и выпивают тут, и сигаретами балуются. И петарды они бросали под ноги старушкам – это правда. Я как раз здесь напротив живу, замечание им сделала – они меня травить начали. Но вот, что со щенками расправились так жестоко – это неправда.

Соседка рассказала, что в тот вечер услышала сильный хлопок и выглянула из окна. От заброшенного здания врассыпную бежала толпа малышей и какой-то парень постарше. Но сразу было понятно, что петарду взорвали возле здания, а не внутри него.

- Там все маленькие были, класс второй-третий, с ними девочка лет 12. И вот еще Вадим Н., он тут живет в соседнем доме, с братом младшим был, тоже хулиганом знатным, - вспоминает соседка. – Семья у него сложная – отца нет, мать пьет сильно, дети предоставлены сами себе. У него есть еще третий брат младший инвалид, что-то с головой у него, кажется. Иногда кричит на всю улицу, голодный, домой просится, а мать его сидит на скамеечке с подружками с бутылкой.

«Я НЕ ЖИВОДЕР И НЕ УБИЙЦА!»

Кстати, именно Вадим – единственный, кто нашел в себе смелости признаться в том, что он был в тот вечер возле заброшенного здания. При этом подросток уверяет, что ничего плохого собакам не делал.

- Я их не убивал, я их кормил, дома брал молоко, хлеб. Я там был, но я их не взрывал и не трогал. Я даже не знал, что щенки мертвые, и что мама тоже, - оправдывается восьмиклассник в социальных сетях после давления пользователей интернета.

Вадим признался, что в тот день баловался петардами, но мальчик уверяет, что не обижал собак

Также подросток утверждает, что школьный учитель, которая первая рассказала об инциденте общественности, просто затаила на него обиду.

- Она во время урока рассердилась на учеников и разбила именно мой планшет. Мама пришла разбираться в школу из-за этого, и учителя попросили извиниться. Ей это не понравилось, и она обвинила меня в убийстве щенков и собаки, выставила мои фотографии. Я не живодер и не убийца! Мама мне всегда говорила, что животных обижать нельзя, что они тоже, как люди, живые! – говорит Вадим.

«МОЕМУ СЫНУ УГРОЖАЮТ УБИЙСТВОМ»

Больше всех в этой ситуации досталось еще одному восьмикласснику – Александру Бурмисову (отец мальчика разрешил опубликовать настоящее имя сына, поскольку надеется добиться справедливости – Ред.). Дело в том, что его называют главарем банды и зачинщиком расправы, хотя, как выяснилось, в тот вечер подросток вообще был в другом месте – и тому есть много доказательств.

- Мы вместе в тот вечер были с сыном на тренировке по кикбоксингу, - рассказывает отец мальчика Вячеслав Бурмисов. – Это может подтвердить и тренер, который занимается с сыном, и записи с камер видеонаблюдения, которые четко зафиксировали время, когда мы зашли в здание и когда вышли оттуда.

По словам мужчины, сейчас травят и тренера – мол, зачем тот покрывает преступника. Некоторые даже провели свое расследование и выяснили, что мальчику совсем недавно сняли гипс, а значит, тренировку он посещать не мог. Мало того, мужчине пишут, что тот «тренирует живодеров».

- Две недели назад Саше действительно сняли гипс, он ломал руку. Но ведь чтобы тренироваться, необязательно заниматься серьезными силовыми нагрузками. Поколотить грушу, попрыгать на скакалке – все это не воспрещается после перелома, - говорит мужчина. – Но нам никто не верит и даже слушать не хочет. Каждый день я провожаю сына в школу и забираю его, потому что боюсь, что его покалечат или убьют.

Собака и кутята прятались в подвалеФото: Эльвина АПАРИНА

Сам Саша выглядит поникшим и растерянным и никак не похож на отъявленного хулигана и грозу района.

- Я не знаю, почему мое имя появилось в интернете, я не понимаю, почему во всем винят меня, - признается парень. – Мои друзья не могли меня подставить, это я знаю точно. Никому я дорогу не переходил, зла никому не причинял, в школе ни с кем не конфликтовал. Мои друзья, одноклассники, родители, учителя, соседи – все меня поддерживают, потому что знают, что я ни в чем не виноват.

- Дошло до того, что за моего сына объявили награду – 20 тысяч рублей или 200 евро тому, кто его покалечит или даже убьет. Все эти угрозы у нас зафиксированы, но кто стоит за ними – неясно, оскорбления летят со всей России, - сокрушается отец. – Сына мы воспитываем строго – он даже на улицу по вечерам не выходит. А сейчас выходит, что в городе происходит что-то плохое – а значит, виноват Саша. Я прошу всех, разберитесь в ситуации! Если с сыном что-то случится, кто потом ответит за это? Постоянно водить его за ручку я тоже не могу, но и жить спокойно, не опасаясь угроз, не получается.

Да и местные жители уверены, что Саша не мог расправиться с беззащитными щенками – уж слишком строгие у него родители, у таких не забалуешь.Сейчас с подростком, как и с остальными фигурантами дела, работают психологи. Все они сильно напуганы, испытывают стресс, и родители переживают, что дети могут что-то с собой сделать из-за травли.

«ОТКУДА ВООБЩЕ ВЗЯЛИСЬ ЭТИ ФАМИЛИИ?»

Что касается остальных фигурантов дела, до сих пор непонятно – откуда вообще взялись их фамилии (называть мы их не будем по этическим причинам – Ред.). Например, Дмитрий А. вообще проживает в другом районе и не гуляет по Строймашу в вечернее время суток (это подтверждают не только показания родителей и педагогов, но и обычных местных жителей, знакомых с ситуацией). Не повезло и проходящему мимо Ярославу А., который прославился тем, что в 2016 году спас выпавшую из окна двухлетнюю малышку. Подростка тоже внесли в список живодеров, хотя в тот день он просто проходил мимо толпы ребят со своей девушкой.

«НАС ТРАВЯТ СО ВСЕХ СТОРОН»

Пожалуй, больше всех в этой истории страдают директор и учителя школы №8. Халита Мусина обвиняют в том, что он покрывает обидчиков собак и валит всю вину на учителя, которая распространила эту историю.

- На сегодня есть информация, что директор школы хочет свалить всю вину на учителя и таким образом замять дело, - с такой подписью распространяется фотографии Мусина и его коллег по Интернету.

- Мы очень опасаемся за жизнь наших детей, родители вынуждены провожать их в школу, встречать. По улицам ездят какие-то неизвестные машины, утром в школе работают психологи – куда это годится? – говорит Халит Мусин в беседе с «Комсомолкой». – Так детей до нервного срыва можно довести, до суицида, не дай Бог! Нет доказательств, результатов экспертизы, что щенки погибли из-за рук наших учеников. Если рассуждать логически, судя по фотографиям, у них даже дата смерти разная – кто-то уже стал разлагаться, кого-то стали подъедать опарыши, а кто-то и вовсе целенький. Да и собака эта, мелкая, не могла столько щенят родить за раз. Кроме того, представьте: если бы петарда взорвалась в тесном подвале, то, во-первых, контузило бы самого ребенка, да и щенки бы в клочья разлетелись от такого взрыва. Еще и успеть выбраться надо из темного подвала, не сломав ноги! Нужно разбираться и прекратить травлю.

Пока мы беседовали с директором и социальным педагогом, не умолкала электронная почта учебного учреждения. На нее только при нас пришло 15 сообщений с угрозами. Интернет-пользователи просят «перестать покрывать малолетних убийц, становясь при этом сообщником», угрожают взорвать школу вместе с учителями и «мелкими преступниками».

Сейчас в прославившейся на всю страну школе педагоги делают все, чтобы защитить своих детей и их психологическое здоровье.

В этом заброшенном здании нашли тела щенятФото: Эльвина АПАРИНА

ЩЕНКИ НА ЭКСПЕРТИЗЕ

Тем временем самые главные улики преступления, тела щенят, находятся на экспертизе в Оренбургской области. Зоозащитники не доверились местным экспертам, побоявшись, что их подкупят, и отвезли в соседний регион.

Напомним, что ранее они отказались отдавать сотрудникам полиции щенков для проведения экспертизы. Сначала они их похоронили, потом после возникшей шумихи откопали, решив разобраться в произошедшем, хранили в холодильнике и лишь потом отправили на экспертизу.

- Совсем скоро мы получим ее результаты, их отдадут нам в конверте, - говорит Светлана Кондрашова. – Мы надеемся, что виновных, если они есть, накажут по всей строгости закона.

В данный момент сотрудниками полиции Стерлитамака проводится проверка по сообщениям средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

На проблему обратил внимание и глава республики. Во время оперативного совещания в правительстве он попросил премьер-министра Башкирии Ленару Иванову разобраться в ситуации.

- В Стерлитамаке был какой-то инцидент с детьми. Надо вникнуть в это. Понятно, что кто-то сейчас просит линчевать. Наша задача – понять, почему это произошло и как сделать так, чтобы таких фактов не было. Где-то мы чуть упустим, и такая беда происходит. Как я понимаю, там не один подросток был. Уверен, что ребятки из хороших семей были. Что-то их завело не туда, - обратился Радий Хабиров к чиновнице.

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