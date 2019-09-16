Следователь, который вел дело о групповом изнасиловании уфимской дознавательницы, уволился

В Уфе уволился сотрудник следственного отдела по Кировскому району, который расследовал уголовное дело по групповому изнасилованию 23-летней дознавательницы своими высокопоставленными коллегами. Следователь даже закончил расследование и довел его до суда с утвержденным обвинительным заключением, после чего стало известно о его увольнении.

Впрочем, как сообщил собственный источник «КП-Уфа», увольнение никак не связано с резонансным делом об изнасиловании – следователь просто не справился с другим порученным ему уголовным делом. В региональном следственном комитете информацию и вовсе отказались комментировать.

«ВЫПИЛА ВСЕГО ЛИШЬ РЮМКУ»

Напомним, что уже почти два месяца в Кировском районном суде Уфы идут заседания по громкому делу об изнасиловании молодой дознавательницы тремя бывшими полицейскими. Девушку, наконец, допросил гособвинитель, и теперь свои вопросы задают адвокаты обвиняемых. В частности, сторону защиты Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука интересует – как могли бывшие полицейские извращенно измываться над своей подчиненной в тесном туалете общей площадью чуть более двух квадратных метров. Один из адвокатов даже принес в зал суда доску, чтобы Гузель С. (имя изменено – ред.) маркером нарисовала схему, как именно происходило изнасилование.

Сама потерпевшая в какой-то момент вышла из себя из-за неудобных вопросов адвокатов и заявила, что увеличивает иск о моральном ущербе к своим обидчикам со 100 до 300 миллионов. Именно в такую сумму оценивает девушка причиненные моральные и физические страдания.

Также адвокатов экс-полицейских возмущает, что потерпевшая постоянно меняет показания относительно времени, когда происходило изнасилование. Если изначально речь шла о промежутке времени с семи вечера до пяти утра, то потом Гузель рассказала, что над ней измывались до часу ночи, а в конце и вовсе заявила – все происходило в течение часа, и выпила она всего одну рюмку спиртного.

Потерпевшая дознавательница желает начать творческую карьеру

Напомним, что громкая история произошла в ночь на 31 октября 2018 года. Дознавательница отдела МВД по Уфимскому району обратилась в следственный комитет с заявлением, что ее изнасиловали в здании миграционной службы трое высокопоставленных коллег. Все полицейские были уволены из органов после служебной проверки по отрицательным мотивам. Вскоре та же участь постигла и саму потерпевшую, сейчас девушка ищет свое призвание в творческой профессии.

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