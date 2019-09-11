2019-09-11T07:05:34+03:00
Общество

В Уфе состоялось очередное заседание суда по громкому делу об изнасиловании дознавательницы

Девушка отвечала на вопросы обвиняемых
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фото: Яна БазекинаФото: Яна Базекина
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 10 сентября, в Кировском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по делу об изнасиловании экс-дознавательницы башкирской полиции. Как рассказали адвокаты обвиняемых, на этот раз она отвечала на вопросы предполагаемых насильников.

По словам защитников экс-полицейских, которых обвинили в групповом изнасиловании девушки, отвечала она «немного эмоционально». Адвокаты также сообщают, что на следующем заседании будут допрошены свидетели со стороны обвинения. Всего их около 20 человек.

Напомним, в конце октября прошлого года дознавательница уфимского районного отдела полиции заявила, что ее изнасиловали трое высокопоставленных офицеров МВД по Башкирии. Практически сразу Эдуарда Матвеева, Павла Яромчука и Салавата Галиева уволили из органов по отрицательным показателям. В начале 2019 года уволили и саму девушку за распитие спиртного на рабочем месте.

Громкое дело о групповом изнасиловании в отделе по вопросам миграции уфимского районного отдела МВД по Башкирии было передано в суд в начале лета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд не состоялся: уфимская дознавательница, обвинившая троих экс-полицейских в изнасиловании, не явилась на заседание

Сторона обвинения отсутствовала в здании Кировского районного суда столицы Башкирии (подробнее)

Бывшим полицейским из Уфы, обвиняемым в изнасиловании коллеги, продлили арест на полгода

В столице Башкирии начался суд над тремя экс-офицерами МВД (подробнее)

Адвокат объяснил, почему уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании, отпустили под домашний арест

Все трое бывших стражей порядка будут ждать суда дома – расследование окончено (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный мотоциклист из Башкирии влетел в электроопору
Выгодный Trade-in от ГК «Первый Трест»
Уфимка упала с четвертого этажа, протирая окно
В Башкирии мотоциклист чуть не угробил корову
Депутат Курултая Башкирии обратила внимание на «экологическое преступление»
В Башкирии в Совет по правам человека войдут «неудобные для власти люди»
В Башкирии замначальника исправительной колонии осудят за превышение полномочий
В Башкирии спасатели вытащили из воды тело мужчины
В Уфе из-за ремонта ограничат движение по оживленной автомагистрали
В аварии на трассе разбился экс-мэр города в Башкирии, его пассажирка погибла
В Уфе началось строительство новой четырехполосной дороги
Власти Башкирии выделят сотни миллионов рублей на переобучение работников предпенсионного возраста
Исцарапавшей 13 машин уфимке вынесли приговор
Успей заявиться на городской чемпионат «Карапузы, на старт!»
Жители Башкирии собрали 5 кг меда с могилы дедушки
Стало известно, куда чаще всего улетали жители Башкирии в летний отпуск
Клиенты ВТБ в ПФО на 42% увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом