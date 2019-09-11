В Уфе состоялось очередное заседание суда по громкому делу об изнасиловании дознавательницы
В минувший вторник, 10 сентября, в Кировском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по делу об изнасиловании экс-дознавательницы башкирской полиции. Как рассказали адвокаты обвиняемых, на этот раз она отвечала на вопросы предполагаемых насильников.
По словам защитников экс-полицейских, которых обвинили в групповом изнасиловании девушки, отвечала она «немного эмоционально». Адвокаты также сообщают, что на следующем заседании будут допрошены свидетели со стороны обвинения. Всего их около 20 человек.
Напомним, в конце октября прошлого года дознавательница уфимского районного отдела полиции заявила, что ее изнасиловали трое высокопоставленных офицеров МВД по Башкирии. Практически сразу Эдуарда Матвеева, Павла Яромчука и Салавата Галиева уволили из органов по отрицательным показателям. В начале 2019 года уволили и саму девушку за распитие спиртного на рабочем месте.
Громкое дело о групповом изнасиловании в отделе по вопросам миграции уфимского районного отдела МВД по Башкирии было передано в суд в начале лета.
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ИСТОЧНИК KP.RU