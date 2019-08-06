В Уфе вновь перенесли заседание по делу дознавательницы, обвинившей коллег в изнасиловании

Сегодня, 6 августа, в Кировском районном суде Уфы должно было состояться заседание по делу троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 24-летней дознавательницы. В суд для дачи показаний должна была прийти и сама потерпевшая, но судья, обвиняемые, сторона защиты и журналисты снова не дождались Гульназ С. – девушка и ее адвокат на заседание не явились. Через семь минут после того, как обвиняемых, адвокатов завели в кабинет, судья удалился. Заседание отменили из-за отсутствия потерпевшей стороны.

Адвокат Наиль Багаутдинов лишь сообщил, что отсутствие жертвы связано с тем, что в суде не смогла присутствовать ее представитель, а без нее не явилась и сама девушка.

- Причина их отсутствия ясна – адвокат не смогла приехать, а без нее и потерпевшая. Сторона обещала 13 августа обязательно явиться в суд, - сказал юрист.

Сейчас все трое бывших полицейских находятся под домашним арестом и не могут общаться с журналистами

Итогом заседания в очередной раз стало предъявленное обвинение и отрицание вины со стороны подсудимых.

К слову, Гульназ С. не является в суд уже во второй раз. Заседание должно было состояться на прошлой неделе, 29 июля. Тогда жертва не явилась в суд по невыясненным причинам, и его перенесли на сегодняшний день. Впрочем, корреспонденты не теряют надежду и вооружившись камерами ожидают подробностей в коридоре суда.

Напомним, громкая история с изнасилованием тогда 23-летней дознавательницы Уфимского районного отдела полиции тремя начальниками началась 30 октября прошлого года. По версии девушки, начальники напоили ее и надругались над ней – то поочередно, то все вместе. На следующий день она написала заявление об изнасиловании, и Павла Яромчука, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева арестовали и отправили в СИЗО. Мужчин с позором уводили из МВД Башкирии. В начале января 2019 года такая же участь постигла и саму дознавательницу, обвинившую высокопоставленных коллег. В мае 2019 года всех мужчин отправили под домашний арест, где они находятся по сей день.

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