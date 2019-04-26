2019-04-26T12:25:32+03:00
Общество

«Все подводят к обвинительному приговору»: расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе завершено

Сегодня проходит очередной суд по продлению ареста Павлу Яромчуку
Эльвина АПАРИНАРустам МАКСЮТОВЯна БАЗЕКИНА
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Сегодня, 26 апреля, в Советском суде Уфы рассматривается вопрос продления ареста для обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Павлу Яромчуку. Фигуранта громкого дела привезли в здание суда, где к тому моменту уже собрались журналисты, адвокаты, друзья и родственники бывшего полицейского.

По прошествии почти полугода следствия в истории по-прежнему остается много белых пятен. Представители защиты полностью уверены в невиновности своих клиентов. На этом же настаивают и родственники арестованных, которые не раз говорили об алиби полицейских на момент совершения предполагаемого группового изнасилования.

Яромчука завели в суд 26.04.

Тяжелее всего переживает происходящее жена Павла Яромчука Василя. Она, естественно, не могла пропустить очередное заседание, так как это та редкая возможность увидеться с мужем.

- Моего мужа кто-то «топит». Не знаю кто, но это точно есть. Дети скучают по папе, а я не знаю, как им это все объяснить. Я не верю в справедливость и хочу, чтобы все это поскорее закончилось, - рассказывает женщина.

В момент, когда Павла выводили из зала заседания, они встретились взглядом, и мужчина ей успел улыбнуться, после чего конвоиры его быстро увели по коридору. Василя скрывается от фотокамер. Заметно, что она серьезно исхудала по сравнению с первых заседаний. Буквально все время она нервно ходит от одной двери к другой.

Жена Павла Яромчука серьезно исхудала

Жена Павла Яромчука серьезно исхудала

Когда же это все закончится – вот он главный вопрос и для адвокатов, и для родственников. Защита уверена, что Яромчука, у которого имеются проблемы со здоровьем, не отпускают под домашний арест только из-за шумихи в СМИ. Якобы если суд вдруг выпустит его из СИЗО, то моментально разразится скандал о коррупции и подкупе судей.

Все настолько устали от происходящего, что периодически переходят на нервный смех. Даже сама Василя начинает смеяться, когда описывает некоторые моменты дела и те вещи, в которых обвиняют ее мужа.

- От следственного эксперимента Гузель (пострадавшая – прим. ред.) отказывается. Оно и понятно, там так мало места, что вчетвером они туда просто не залезут. Тем более среди обвиняемых есть сам по себе огромный Салават Галиев. Он наверняка один туда с трудом поместится, - подшучивают представители защиты.

Яромчук улыбнулся жене.

Как рассказали адвокаты, в деле уже 11 томов. Пока им удалось ознакомиться с четырьмя из них. Сам Яромчук смог прочитать только два, к нему каждый день приходит следователь и дает читать около 20 минут. Только после полного ознакомления с материалами дело отправится в прокуратуру. Процесс затягивается. К тому же дознавательница якобы периодически меняет показания, в особенности это касается времени происшедшего и прочих деталей относительно выпитого алкоголя и т.д. По мнению защиты, окончательные показания подстраиваются под обвинительный приговор. К тому же адвокаты уверены, что сама по себе дознавательница так гладко и продуманно менять показания попросту не может – ее явно направляют.

Не нравятся адвокатам и условия содержания обвиняемого. Павла Яромчука посадили в одну камеру с отъявленными преступниками. Один из них и вовсе сидит за изнасилование 15-летнего подростка. Отцу четверых детей находиться в такой компании, мягко говоря, неприятно.

Дело затянулось настолько, что все от него уже устали

Дело затянулось настолько, что все от него уже устали

Ко всем обвиняемым уже не раз подходили следователи и предлагали сознаться в содеянном. Каждый раз экс-полицейские наотрез отказывались, так как считают себя полностью невиновными. Возможно, именно с этим и связано, что настолько затянулся процесс. Хотя на сегодняшний день можно точно сказать, что расследование завершено. Имеются все результаты экспертиз и показания свидетелей. Осталось только стороне защиты ознакомиться с материалами дела.

К тому же есть довольно неожиданные моменты. Например, по результатам генетической экспертизы, как утверждает один из адвокатов, есть следы не только Яромчука, но и двух неизвестных мужчин. Кто они такие, пока непонятно.

В коридорах суда чувствуется, что никто уже не ждет чуда. Сегодняшнее заседание – чистая формальность, в котором арест продлят еще на два месяца. Собравшиеся прекрасно понимают, к чему все идет и даже привыкли к происходящему. Особенно это заметно все по той же Василе, которая поначалу не знала даже куда ткнуться и постоянно плакала, а теперь уже чувствует себя как рыба в воде и даже шутит в разговорах с подругой. Все говорит о том, что в течение ближайших месяцев точка в этом нашумевшем деле все-таки будет поставлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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