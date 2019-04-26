«Все подводят к обвинительному приговору»: расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе завершено

Сегодня, 26 апреля, в Советском суде Уфы рассматривается вопрос продления ареста для обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Павлу Яромчуку. Фигуранта громкого дела привезли в здание суда, где к тому моменту уже собрались журналисты, адвокаты, друзья и родственники бывшего полицейского.

По прошествии почти полугода следствия в истории по-прежнему остается много белых пятен. Представители защиты полностью уверены в невиновности своих клиентов. На этом же настаивают и родственники арестованных, которые не раз говорили об алиби полицейских на момент совершения предполагаемого группового изнасилования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/705481" frameborder="0"></iframe> Яромчука завели в суд 26.04.

Тяжелее всего переживает происходящее жена Павла Яромчука Василя. Она, естественно, не могла пропустить очередное заседание, так как это та редкая возможность увидеться с мужем.

- Моего мужа кто-то «топит». Не знаю кто, но это точно есть. Дети скучают по папе, а я не знаю, как им это все объяснить. Я не верю в справедливость и хочу, чтобы все это поскорее закончилось, - рассказывает женщина.

В момент, когда Павла выводили из зала заседания, они встретились взглядом, и мужчина ей успел улыбнуться, после чего конвоиры его быстро увели по коридору. Василя скрывается от фотокамер. Заметно, что она серьезно исхудала по сравнению с первых заседаний. Буквально все время она нервно ходит от одной двери к другой.

Жена Павла Яромчука серьезно исхудала

Когда же это все закончится – вот он главный вопрос и для адвокатов, и для родственников. Защита уверена, что Яромчука, у которого имеются проблемы со здоровьем, не отпускают под домашний арест только из-за шумихи в СМИ. Якобы если суд вдруг выпустит его из СИЗО, то моментально разразится скандал о коррупции и подкупе судей.

Все настолько устали от происходящего, что периодически переходят на нервный смех. Даже сама Василя начинает смеяться, когда описывает некоторые моменты дела и те вещи, в которых обвиняют ее мужа.

- От следственного эксперимента Гузель (пострадавшая – прим. ред.) отказывается. Оно и понятно, там так мало места, что вчетвером они туда просто не залезут. Тем более среди обвиняемых есть сам по себе огромный Салават Галиев. Он наверняка один туда с трудом поместится, - подшучивают представители защиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/705523" frameborder="0"></iframe> Яромчук улыбнулся жене.

Как рассказали адвокаты, в деле уже 11 томов. Пока им удалось ознакомиться с четырьмя из них. Сам Яромчук смог прочитать только два, к нему каждый день приходит следователь и дает читать около 20 минут. Только после полного ознакомления с материалами дело отправится в прокуратуру. Процесс затягивается. К тому же дознавательница якобы периодически меняет показания, в особенности это касается времени происшедшего и прочих деталей относительно выпитого алкоголя и т.д. По мнению защиты, окончательные показания подстраиваются под обвинительный приговор. К тому же адвокаты уверены, что сама по себе дознавательница так гладко и продуманно менять показания попросту не может – ее явно направляют.

Не нравятся адвокатам и условия содержания обвиняемого. Павла Яромчука посадили в одну камеру с отъявленными преступниками. Один из них и вовсе сидит за изнасилование 15-летнего подростка. Отцу четверых детей находиться в такой компании, мягко говоря, неприятно.

Дело затянулось настолько, что все от него уже устали

Ко всем обвиняемым уже не раз подходили следователи и предлагали сознаться в содеянном. Каждый раз экс-полицейские наотрез отказывались, так как считают себя полностью невиновными. Возможно, именно с этим и связано, что настолько затянулся процесс. Хотя на сегодняшний день можно точно сказать, что расследование завершено. Имеются все результаты экспертиз и показания свидетелей. Осталось только стороне защиты ознакомиться с материалами дела.

К тому же есть довольно неожиданные моменты. Например, по результатам генетической экспертизы, как утверждает один из адвокатов, есть следы не только Яромчука, но и двух неизвестных мужчин. Кто они такие, пока непонятно.

В коридорах суда чувствуется, что никто уже не ждет чуда. Сегодняшнее заседание – чистая формальность, в котором арест продлят еще на два месяца. Собравшиеся прекрасно понимают, к чему все идет и даже привыкли к происходящему. Особенно это заметно все по той же Василе, которая поначалу не знала даже куда ткнуться и постоянно плакала, а теперь уже чувствует себя как рыба в воде и даже шутит в разговорах с подругой. Все говорит о том, что в течение ближайших месяцев точка в этом нашумевшем деле все-таки будет поставлена.

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