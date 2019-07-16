Самые известные маньяки в Башкирии

25 июля в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники следственного комитета. В преддверии этого дня «КП-Уфа» решила вспомнить самых известных маньяков, совершавших свои преступления на территории Башкирии, ведь именно благодаря грамотной и слаженной работе следователей удалось задержать злодеев и раскрыть все самые запутанные и кровавые преступления.

БРАТЬЯ КОЖЕПАРОВЫ («НАСИЛЬНИКИ-ОСЛЕПИТЕЛИ»)

Имена братьев Кожепаровых прогремели на всю Уфу в конце 90-х: злодеи прославились тем, что насиловали маленьких детей и выкалывали им глаза. Последнюю жертву – 14-летнюю девочку – и вовсе задушили.

Имена братьев Кожепаровых гремели в Уфе в конце 90-х годов. Фото: Википедия

Первой жертвой Кожепарова-старшего стал пятилетний мальчик. 2 июня 1997 года ребенок отправился погулять, но в подъезде дома на улице Комсомольской его схватил Михаил Кожепаров, который сначала слегка придушил малыша шнурком, потом проколол глаза иглой и изнасиловал. Истерзанного ребенка нашли на лестничной площадке соседи и вызвали скорую. Тогда оперативники провели масштабную работу по розыску преступника, весь город сплотился в надежде найти негодяя, но все оказалось тщетным.

Уже 13 июня поступило сообщение о новой жертве: на 10-летнюю Альбину Кожепаров напал в лифте, придушил и попытался изнасиловать. На шум вышла соседка, чем и спугнула преступника. Прежде чем скрыться, Михаил успел выколоть глаза своей жертве. Альбина выжила, а впоследствии врачам даже удалось частично восстановить ей зрение.

Впрочем, 15 июня Михаила все же задержали. Насильника-ослепителя опознал его знакомый по фотороботу и сообщил в полицию. Друзья и соседи Кожепарова-старшего не могли поверить, как положительный и рассудительный мужчина, педагог по образованию, мог поднять руку на ребенка. Сам Михаил также отрицал свою причастность, уверяя, что он очень любит детей. Вот только результаты генетической экспертизы все расставили по своим местам: вина мужчины была доказана.

Пока Михаил находился в следственном изоляторе, 5 августа произошло новое нападение. Неизвестный мужчина напал на 14-летнюю девочку в подъезде дома на улице Авроры, изнасиловал ее, выколол глаза, а потом задушил. Уфимцы негодовали: задержали невиновного, пока настоящий преступник разгуливает на свободе. Впрочем, следователи быстро вычислили, что почерк у насильников разный: у убитой девочки глаза были проколоты не менее 30 раз иглой и уже после смерти. Подозрение оперативников сразу пало на младшего брата Михаила – Владимира Кожепарова, его арестовали, а под ногтями нашли кровь и частицы кожи убитой девочки. Оказалось, что Владимир хотел отвести подозрения от своего брата, создав видимость, что настоящий маньяк всё ещё на свободе.

В итоге Кожепарова-младшего осудили на 25 лет в исправительной колонии, его брат Михаил сначала получил такой же срок, но позже Верховный суд России скостил его до 16 лет и 10 месяцев. В августе 2014 года Михаил вышел на свободу, о его судьбе сейчас неизвестно.

МАКСИМ ГОВОРОВ («ТУЙМАЗИНСКИЙ СТИВЕН КИНГ»)

Молодой писатель-фантаст из небольшого башкирского городка Туймазы своим кумиром и авторитетом всегда признавал только одного писателя – Стивена Кинга. Вдохновившись сюжетом из знаменитого романа «Мертвая зона», в ноябре 2005 года Максим Говоров в извращенной форме изнасиловал девятилетнюю девочку в подъезде собственного дома.

Максим Говоров вдохновлялся идеями Стивена Кинга

За несколько месяцев до происшествия мужчина написал свой роман с говорящим названием «Монстр». Главный герой – Соломон Трахтенберг – сексуальный маньяк, который нападал и жестоко насиловал маленьких девочек. После выхода романа в свет Говоров давал интервью местной газете и увлеченно рассказывал, что тщательно продумывал своего героя. Мол, чтобы написать хорошую книгу, надо самому вжиться в роль. Почувствовать себя в шкуре маньяка – как бы он действовал на его месте. Позже адвокат Говорова в суде убеждал присутствующих, что все откровенные сцены в романе – списаны у Кинга, так что никаких извращенных фантазий его клиент в жизнь не воплощал. Вот только малышка опознала в своем мучителе именно Максима Говорова, что стало веским доказательством при вынесении приговора. Писатель-извращенец получил девять лет колонии строгого режима.

ОЛЕГ ЧИЖОВ («БИРСКИЙ ЧИКАТИЛО»)

На первый взгляд, 39-летний Олег Чижов – эталон мечты каждой женщины. Умный, прекрасно образованный, в совершенстве владеющий несколькими языками, спортсмен, примерный семьянин и преуспевающий бизнесмен с собственным автосервисом. Никто и подумать не мог, что этот мужчина повинен в серии убийств и изнасилований и два года держал в страхе не только маленький городок Бирск, но и всю Башкирию.

Олег Чижов мстил всему женскому роду за неудачи в семейной жизни

Первой, кто пострадал от рук Чижова, стала его собственная жена, которую он часто бил и унижал за любую провинность. Не выдержав бесконечных побоев, женщина забрала маленькую дочь и ушла жить к родителям, чем и спасла себе жизнь.

Весной 2006 года Чижов подобрал на трассе попутчицу: Наташа возвращалась в город от родителей из деревни. Преступник жестоко избил и изнасиловал девушку, а потом в качестве извинений вручил ей коробку конфет и отпустил на свободу. Наташа написала заявление в полицию, но уголовное дело так и не возбудили, посчитав, что недостаточно доказательств.

Осмелев, Чижов вышел на настоящую охоту: за два года он изнасиловал и убил еще четырех молодых женщин. Сценарий был всегда один: выезжал на машине вечером, знакомился с одинокой девушкой и предлагал подвезти до дома, после чего зверски издевался и убивал. Тела трех жертв преступник закопал в лесу, еще одну – утопил в реке.

Еще одну жертву – 19-летнюю Татьяну – Чижову подарили на день рождения его друзья. Изнасиловав и избив несчастную, душегубы закрыли ее в багажнике машины, где она замерзла насмерть, а потом выбросили в лесопосадке.

Последней жертве маньяка – Эльвире – повезло. Когда Чижов завез ее в лес, мимо проходил случайный прохожий, и девушке удалось сбежать и написать заявление в полицию. Тогда душегуба арестовали, но отпустили домой (помогли дружеские связи в правоохранительных органах). Чижов бросился в бега, но его задержали в Тольятти, и все же возбудили уголовное дело. За все свои злодеяния маньяк получил 22,5 года в колонии строгого режима.

СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ («БАШКИРСКИЙ ЗВЕРЬ»)

«Чистильщик», «Башкирский зверь», «Воронежский Чикатило», «Чистильщик», «Мясник», «Санитар», «Потрошитель» - все эти прозвища получил маньяк Сергей Мартынов, который убивал женщин, детей и старушек, делал кисеты из человеческой кожи, грабил церкви и глумился над разыскивающими его оперативниками. Преступления Мартынов совершал с 2005 года в Приморском крае, Новгородской и Воронежской областях, в Уфе, Абакане, Владимире, Екатеринбурге.

Сергея Мартынова оперативники разыскивали по всей стране

Свое первое убийство «Мясник» совершил в 1991 году: в Хакасии изнасиловал и убил несовершеннолетнюю девочку, а труп спрятал в погребе. В 1992 году его поймали и осудили на 15 лет, но уже в 2004 году выпустили на свободу. В 2005 году преступник снова открыл свою кровавую охоту – ударил ножом девушку, отказавшую ему в интиме. К счастью, пострадавшая выжила и описала своего мучителя. В 2007 году Мартынов убил жительницу Удмуртии и отрезал ей грудь (позже из человеческой кожи маньяк сшил кисет для табака), а через пару месяцев в Нижегородской области изнасиловал восьмилетнего ребенка. В 2008 году мужчина расправился со своей сожительницей, потом убил своего коллегу и ограбил храм. В Новгородской области выследил старушку, забредшую в лес за грибами – убил ее и вырезал сердце.

Последнее свое преступление Сергей Мартынов совершил в августе 2010 года. Попросился на ночлег к 70-летней пенсионерке в уфимской Нижегородке, после чего жестоко с ней расправился. Вернувшийся утром с работы сын нашел истерзанное тело матери прямо на пороге дома, а к буханке хлеба на столе ножом была приколота циничная записка: «*** ***, менты!».

18 ноября убийцу все же задержали в одном из кафе под Воронежем, где тот подрабатывал электриком. В 2012 году Сергея Мартынова осудили за восемь доказанных убийств (хотя сам преступник признавался минимум в 15-ти), а также за изнасилования и грабежи. Мужчину приговорили к пожизненному сроку в колонии «Белый лебедь», где он находится и по сей день.

ГИЗАР ЗИЯНГАРЕЕВ (СЕРИЙНЫЙ НАСИЛЬНИК)

В конце сентября 2015 года на трамвайных путях возле уфимского Госцирка обнаружили полуживую, зверски изувеченную Анну Барминову. Несчастную вовремя заметил вагоновожатый и бросился на помощь, вызвав скорую помощь. Когда молодую женщину привезли в больницу, врачи ахнули: практически все внутренние органы были разорваны, а в брюшную полость попали грязные листья и песок. Медики несколько часов оперировали 31-летнюю уфимку, но та впала в кому, а через два года все же умерла, так и не приходя в сознание.

Маньяк насиловал и издевался над молодыми девушками, считая, что дарит им счастье

Преступника искали несколько дней, но все же нашли. Им оказался 39-летний Гизар Зиянгареев, недавно освободившийся из тюрьмы, где сидел за изнасилования. Родился мужчина в Караидельском районе, потом вместе с матерью и двумя сестрами переехал в Уфу. Первый раз загремел за решетку Гизар еще в 18 лет: по пьянке избил соседа палкой по голове. В 2009 и 2010 годах изнасиловал двух женщин 20 и 47 лет, в 2015 – напал еще на четырех женщин в возрасте от 32 до 46 лет. Досталось даже матери его сожительницы, к которой Гизар питал нежные чувства. Многие преступления, кстати, раскрылись только в ходе расследования последнего уголовного дела.

В тот роковой вечер Анна возвращалась домой с работы (девушка работала в офисе «Орифлейм»). Неожиданно из кустов возле трамвайных рельсов выскочил мужчина, вооруженный ножом. Резко ударил в грудь, но нож погнулся, тогда Гизар начал наносить удары кулаком по лицу, а когда Анна отключилась, оттащил ее в кусты. Там преступник попытался изнасиловать свою жертву, а когда та пришла в себя и начала защищаться, то сорвал с дерева толстую ветку и начал проворачивать ее внутри тела Анны, разорвав ей мочевой пузырь, поджелудочную железу, часть кишечника и органы малого таза. Утолив свою садистскую похоть, Гизар положил обнаженное окровавленное тело на трамвайные пути, а сам, прихватив ноутбук и сумочку с телефоном и деньгами, скрылся.

Удивительно, но жестокий зверь не был забитым тихоней, на которого не обращали внимания женщины. Как сам хвастался Гизар, у него не было отбоя от любовниц, трое из которых даже родили ему детей. Во время следствия насильник так и не раскаялся, хотя пытался разжалобить следователей рассказами про больную мать. В итоге суд признал Зиянгареева виновным в изнасилованиях, разбоях, грабеже, а также в покушении на убийство с особой жестокостью, и приговорил его к 22 годам и 11 месяцам в колонии строгого режима.

АЛЕКСАНДР ВАЛЕТКИН (УБИЙЦА ВИОЛЕТТЫ ТОКАРЧУК)

В том же сентябре 2015 в Уфе произошло еще одно жестокое преступление: за гаражами, неподалеку от лицея №96 нашли тело пятиклассницы Виолетты Токарчук. Девочку изнасиловали, а потом задушили.

Валеткина приговорили к пожизненному сроку за убийство пятиклассницыФото: архив КП

Убийцей 11-летней Виолетты оказался безработный уфимец Александр Валеткин. В то утро мужчина шел на очередную «шабашку», чтобы прокормить семью: на попечении Валеткина были беременная сожительница и ее маленькие дети. Зайдя в темный переулок, увидел школьницу. План нападения созрел моментально: набросился сзади, зажал рукой рот и потащил в гаражи, где в особо извращенной форме изнасиловал ребенка. У девочки был шанс спастись: в какой -то момент у Валеткина зазвонил телефон, и тот отвлекся. Девочка бросилась бежать, но преступник догнал ее и задушил, после чего хладнокровно забросал тело листьями и строительным мусором и отправился на подработку. Позже труп малышки обнаружил дворник и вызвал полицию…

Когда Валеткина задержали, то выяснилось, что за его плечами несколько судимостей. В 17 лет он загремел на три года в детскую колонию за кражу. В 1998 году пьяный Валеткин едва не изнасиловал 13-летнюю девочку, к тому же заразил ее венерической болезнью, за что снова сел на 8 лет в колонию строгого режима. Выйдя на свободу, через два месяца получил новый срок за побои. Отсидев еще один год, Валеткин обзавелся семьей и решил начать жизнь с чистого листа. Однажды в гости зашла подруга жены: нелюдь обвинил ее в воровстве и стал требовать вернуть украденное, угрожая изнасилованием. За попытку надругательства Валеткин снова отправился за решетку на пять лет, а его жена немедленно подала на развод.

Истерзанное тело девочки нашел дворник в куче листьев за гаражами

Также во время расследования уголовного дела по убийству Токарчук оперативники выяснили, что в феврале 2014 года Валеткин напал на 11-летнюю школьницу в уфимской Нижегородке. Преступник напал на девочку, затащил ее под мост и изнасиловал, после чего попытался задушить. Школьница потеряла сознание, а насильник, решив, что она умерла, скрылся. К счастью, девочка выжила и после смогла опознать нападавшего.

В итоге Александра Валеткина признали виновным по целому списку тяжких статей и приговорили к пожизненному заключению. Сам убийца своей вины так и не признал, убеждая, что не хотел убивать девочку, мол, все произошло совершенно случайно.