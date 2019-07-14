В Башкирии перевернулся автобус с 39 пассажирами, погибли пятеро

В районе 9 часов вечера на 54 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк произошла серьезная авария. Как стало известно «Комсомолке», в Архангельском районе Башкирии близ населенного пункта Ирныкши опрокинулся пассажирский автобус.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет. В салоне автобуса «King Long XMQ» в момент ДТП находились 39 пассажиров. Все они – туристы из Татарстана. К сожалению, пять человек погибли от полученных травм.

По оперативным данным МЧС по РБ, также есть пострадавшие. Их количество уточняется.

фото: соцсети

Очевидцы передают, что на дороге скопилось много людей и автомобилей – проезжающие мимо водители стараются оказать помощь людям.

В данный момент на месте работают силы и средства МЧС России, медики, сотрудники ГИБДД. В Главном управление МЧС России по республике организован оперативный штаб.

Информация уточняется и будет обновлена.

Обновлено на 23:01. Информация о ДТП поступила в МЧС по РБ в 21:16 по местному времени. Также в ведомстве сообщили о пяти пострадавших.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Тем временем по данному факту следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Первое – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Второе – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По информации пресс-службы следкома, телесные повреждения получили девять человек. На месте вместе с экстренными службами работает следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей, следователей-криминалистов и сотрудников МВД.

Обновление на 23:23. Как сообщил источник в правоохранительных органах, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В автобусе было двое детей. К счастью, они не пострадали. С родителями дети отпущены домой.

Водителем оказался 33-летний Азат З., мужчина жив. На момент аварии он был трезв. Стала и известна причина ДТП – автомобилист не справился с управлением.