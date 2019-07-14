Количество погибших в опрокинувшемся автобусе в Башкирии увеличилось до шести

СЕГОДНЯ 21:45 2019-07-14T21:45:19+03:00

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Число погибших пассажиров в аварии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк возросло до шести. Информацию подтвердили в следкоме и пресс-службе МЧС по РБ. Их личности пока неизвестны. По данным «Комсомолки», двое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В автобусе ехали и двое детей – они травм не получили. Водитель на момент совершения ДТП был трезв.

Напомним, сегодня, 14 июля, около 9 часов вечера в Архангельском районе близ близ населенного пункта Ирныкши опрокинулся пассажирский автобус. В нем ехали 39 туристов из Татарстана. По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по двум статьям. Причиной аварии стало то, что водитель автотранспорта не справился с управлением. На месте продолжают работать экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU