2019-07-14T22:25:11+03:00
Происшествия

Следком возбудил дело по факту смертельного ДТП с автобусом в Башкирии

В аварии погибли шесть человек, еще 12 пострадало [видео]
Эльвина АПАРИНА
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По факту аварии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Первое – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Второе – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По последним данным в опрокинувшемся автобусе погибли шесть человек, пострадали 12. Сейчас на месте с экстренными службами работает следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей, следователей-криминалистов и сотрудников МВД.

Напомним, сегодня, 14 июля, около 9 часов вечера в Архангельском районе близ близ населенного пункта Ирныкши опрокинулся пассажирский автобус. Он ехал в Набережные Челны из Миндигулово. Вероятно, туристы ездили на экскурсию в Капову пешеру. В машине ехали 39 человек, двое из них дети.

Причиной аварии стало то, что водитель автотранспорта не справился с управлением. На момент совершения ДТП мужчина был трезв.

В Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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