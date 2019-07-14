Следком возбудил дело по факту смертельного ДТП с автобусом в Башкирии

СЕГОДНЯ 22:24 2019-07-14T22:25:11+03:00

В аварии погибли шесть человек, еще 12 пострадало [видео]

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По факту аварии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Первое – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Второе – за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По последним данным в опрокинувшемся автобусе погибли шесть человек, пострадали 12. Сейчас на месте с экстренными службами работает следственно-оперативная группа в составе руководства и следователей, следователей-криминалистов и сотрудников МВД.

Напомним, сегодня, 14 июля, около 9 часов вечера в Архангельском районе близ близ населенного пункта Ирныкши опрокинулся пассажирский автобус. Он ехал в Набережные Челны из Миндигулово. Вероятно, туристы ездили на экскурсию в Капову пешеру. В машине ехали 39 человек, двое из них дети.

Причиной аварии стало то, что водитель автотранспорта не справился с управлением. На момент совершения ДТП мужчина был трезв.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720153" frameborder="0"></iframe> В Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU