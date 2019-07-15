Семь взрослых и ребенок госпитализированы после ДТП с автобусом в Башкирии - МЧС по региону
Шесть человек погибли в автокатастрофе в Архангельском районе Башкирии. По последним данным регионального управления МЧС, двоих детей и 19 взрослых сразу после аварии доставили в больницу. После осмотра 13 человек отпустили, но восьмерых, включая одного ребенка, было решено госпитализировать.
Оставшихся из 39 пассажиров доставили в пункт временного размещения, сейчас в нем остались четыре человека. Остальные уехали домой с родными.
С близкими погибших туристов работают психологи МЧС России.
ДТП с автобусом случилось вчера в 10-м часу вечера. Он опрокинулся близ населенного пункта Ирныкши. В автобусе находились туристы из Набережных Челнов, которые возвращались домой после сплава по рекам Башкирии. Предварительно, водитель не справился с управлением в условиях сильного дождя. Сам мужчина в момент аварии был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU