2019-07-15T05:50:45+03:00
Происшествия

Семь взрослых и ребенок госпитализированы после ДТП с автобусом в Башкирии - МЧС по региону

Остальные пострадавшие отпущены после осмотра врачей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Шесть человек погибли в автокатастрофе в Архангельском районе Башкирии. По последним данным регионального управления МЧС, двоих детей и 19 взрослых сразу после аварии доставили в больницу. После осмотра 13 человек отпустили, но восьмерых, включая одного ребенка, было решено госпитализировать.

Оставшихся из 39 пассажиров доставили в пункт временного размещения, сейчас в нем остались четыре человека. Остальные уехали домой с родными.

С близкими погибших туристов работают психологи МЧС России.

ДТП с автобусом случилось вчера в 10-м часу вечера. Он опрокинулся близ населенного пункта Ирныкши. В автобусе находились туристы из Набережных Челнов, которые возвращались домой после сплава по рекам Башкирии. Предварительно, водитель не справился с управлением в условиях сильного дождя. Сам мужчина в момент аварии был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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