В администрации президента Татарстана прокомментировали аварию с автобусом в Башкирии

СЕГОДНЯ 05:41 2019-07-15T05:41:33+03:00

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В перевернувшемся на трассе в Башкирии автобусе ехали туристы из Татарстана. Как рассказала ТАСС замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, пассажиры ехали домой в Набережные Челны после сплава по рекам республики.

По словам Галимовой, президента Татарстана Рустама Минниханова уже проинформировали о трагедии. Минздраву региона поручено при необходимости направить в Башкирию санавиацию для транспортировки пострадавших.

- Президент республики проинформирован о случившемся, им даны все соответствующие распоряжения соответствующим службам, в частности, министерство здравоохранения республики держит ситуацию под контролем, в случае необходимости готова санитарная авиация, - приводят ее слова журналисты.

39 человек находились в автобусе, который опрокинулся вечером в воскресенье на трассе в Башкирии. По сведениям регионального управления МЧС, 6 человек погибли и 21 пострадал. Восемь пассажиров, включая ребенка, были госпитализированы в больницы Уфы. Возможной причиной ДТП стал сильный ливень, из-за которого водитель потерял управление на ровной дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720153" frameborder="0"></iframe> В Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU