Водитель автобуса, который перевернулся на трассе Уфа-Белорецк, был трезв

СЕГОДНЯ 21:35 2019-07-14T21:35:24+03:00

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Стали известны подробности аварии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк, в которой сегодня, 14 июля, перевернулся автобус «King Long XMQ» с 39 пассажирами.

Его водителем оказался 33-летний Азат З., мужчина жив. Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, на момент аварии он был трезв. Стала и известна причина ДТП – автомобилист не справился с управлением. В транспорте ехали двое детей, им повезло, травм они не получили.

Напомним, что в ДТП пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще шесть погибли. Автобус направлялся в Татарстан, в нем находились туристы из соседнего региона. На месте работают экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU