В ГИБДД Башкирии назвали предварительную причину ДТП с автобусом

СЕГОДНЯ 05:26 2019-07-15T05:26:01+03:00

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Причиной автокатастрофы в Архангельском районе Башкирии могли стать сложные погодные условия. По словам водителя перевернувшегося автобуса, он не справился с управлением из-за сильного ливня. Эту версию озвучил накануне глава Госавтоинспекции республики Динар Гильмутдинов.

Автобус с туристами из Татарстана, напомним, попал в ДТП в районе населенного пункта Ирныкши. По данным МЧС республики, погибли 6 человек, еще 21 пассажир, включая двоих детей были доставлены в больницу. Восьмерых из них, в том числе одного ребенка госпитализировали, остальных отпустили после осмотра.

- На данный момент в пункте временного размещения остается четыре человека, 9 уехали с родственниками домой. С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС России, - уточнили в ведомстве.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/720168" frameborder="0"></iframe> В ГИБДД Башкирии озвучили предварительную причину ДТП с автобусом.Видео: gtrk.tvАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU