В ГИБДД Башкирии назвали предварительную причину ДТП с автобусом
Причиной автокатастрофы в Архангельском районе Башкирии могли стать сложные погодные условия. По словам водителя перевернувшегося автобуса, он не справился с управлением из-за сильного ливня. Эту версию озвучил накануне глава Госавтоинспекции республики Динар Гильмутдинов.
Автобус с туристами из Татарстана, напомним, попал в ДТП в районе населенного пункта Ирныкши. По данным МЧС республики, погибли 6 человек, еще 21 пассажир, включая двоих детей были доставлены в больницу. Восьмерых из них, в том числе одного ребенка госпитализировали, остальных отпустили после осмотра.
- На данный момент в пункте временного размещения остается четыре человека, 9 уехали с родственниками домой. С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС России, - уточнили в ведомстве.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
В ГИБДД Башкирии озвучили предварительную причину ДТП с автобусом.Видео: gtrk.tvАнастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU