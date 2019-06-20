«Женщины в заложниках»: отец кассирши из Салавата обратился за помощью к экстрасенсам

Уже несколько недель продолжаются поиски 35-летней Луизы Хайруллиной и ее семьи, которые бесследно исчезли 27 мая. Напомним, что старший кассир салаватского отделения «Россельхозбанка» незаметно вынесла из кассы более 25 миллионов рублей, после чего вместе с мужем и маленькими дочками скрылась в неизвестном направлении. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Присвоение денежных средств в особо крупном размере» и объявила беглецов в розыск, но до сих пор нет ни одной зацепки – где же сейчас может находиться семья Хайруллиных.

Безутешный отец Луизы не находит себе места, беспокоясь за дочь и внучек. Мужчина полагает, что к исчезновению семьи может быть причастен супруг Луизы Марат Хайруллин. Ведь известно, что мужчина задолжал банку крупную сумму денег, да и сам Рамиль Мулахметов уверен, что пристрастие зятя к игровым ставкам и стало причиной спешного побега.

Отчаявшись, мужчина решился даже обратиться к экстрасенсам, но услышанное еще больше огорчило его.

- Экстрасенсы якобы видят, что женщины (мать и девочки) находятся в заложниках у каких-то людей в форме. Их охраняют боевики, а муж Луизы сбежал с деньгами. Находятся они за границей, но где именно непонятно, возможно, в Казахстане, - рассказал «КП-Уфа» Рамиль Мулахметов. - Я уже всему верю, но это пока всего лишь предположение. Это история не просто похищения денег, это история с криминалом.

Впрочем, от полиции никаких известий мужчина также пока не получает. На днях на опрос вызывали внука Рамиля Мулахметова (сына старшей сестры Эльзы Баймаковой), но никаких прояснений в дело это не внесло. Также на днях в СМИ появилась информация, что автомобиль «Рено Дастер» на котором укатили Хайруллины, в 2017 году был сдан в ломбард, а сейчас находится в залоге у банка. Впрочем, Марат Хайруллин всегда исправно вносил ежемесячные платежи по ипотеке, поэтому отбирать иномарку у семьи у банка не было повода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кассир банка украла 25 миллионов, чтобы спасти семью от бандитов

Семья Хайруллиных бросила в родном городе элитный дом с недоделанным ремонтом, в который они вложили немало денег и сил (подробнее)

Новые подробности кражи кассиром 23 млн в Башкирии: ранее ее муж набрал долгов по кредитам

Настоящая детективная история произошла на днях в небольшом башкирском городке Салавате. Из отделения «Россельхозбанка» похитили астрономическую по местным меркам сумму – около 23 миллионов рублей (подробнее)

Как и куда могла исчезнуть кассирша из Башкирии, которая украла 25 млн? Изучаем черный рынок России

Чтобы сделать новые документы, семье Хайруллиных понадобилось бы несколько дней (подробнее)