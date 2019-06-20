2019-06-20T14:41:28+03:00
Общество

«Женщины в заложниках»: отец кассирши из Салавата обратился за помощью к экстрасенсам

Ясновидцы уверены, что Луиза и девочки живы, но находятся в большой опасности
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
Отец Луизы переживает, что его родные могут попасть в бедуОтец Луизы переживает, что его родные могут попасть в беду
Изменить размер текста:

Уже несколько недель продолжаются поиски 35-летней Луизы Хайруллиной и ее семьи, которые бесследно исчезли 27 мая. Напомним, что старший кассир салаватского отделения «Россельхозбанка» незаметно вынесла из кассы более 25 миллионов рублей, после чего вместе с мужем и маленькими дочками скрылась в неизвестном направлении. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Присвоение денежных средств в особо крупном размере» и объявила беглецов в розыск, но до сих пор нет ни одной зацепки – где же сейчас может находиться семья Хайруллиных.

Безутешный отец Луизы не находит себе места, беспокоясь за дочь и внучек. Мужчина полагает, что к исчезновению семьи может быть причастен супруг Луизы Марат Хайруллин. Ведь известно, что мужчина задолжал банку крупную сумму денег, да и сам Рамиль Мулахметов уверен, что пристрастие зятя к игровым ставкам и стало причиной спешного побега.

Отчаявшись, мужчина решился даже обратиться к экстрасенсам, но услышанное еще больше огорчило его.

- Экстрасенсы якобы видят, что женщины (мать и девочки) находятся в заложниках у каких-то людей в форме. Их охраняют боевики, а муж Луизы сбежал с деньгами. Находятся они за границей, но где именно непонятно, возможно, в Казахстане, - рассказал «КП-Уфа» Рамиль Мулахметов. - Я уже всему верю, но это пока всего лишь предположение. Это история не просто похищения денег, это история с криминалом.

Впрочем, от полиции никаких известий мужчина также пока не получает. На днях на опрос вызывали внука Рамиля Мулахметова (сына старшей сестры Эльзы Баймаковой), но никаких прояснений в дело это не внесло. Также на днях в СМИ появилась информация, что автомобиль «Рено Дастер» на котором укатили Хайруллины, в 2017 году был сдан в ломбард, а сейчас находится в залоге у банка. Впрочем, Марат Хайруллин всегда исправно вносил ежемесячные платежи по ипотеке, поэтому отбирать иномарку у семьи у банка не было повода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кассир банка украла 25 миллионов, чтобы спасти семью от бандитов

Семья Хайруллиных бросила в родном городе элитный дом с недоделанным ремонтом, в который они вложили немало денег и сил (подробнее)

Новые подробности кражи кассиром 23 млн в Башкирии: ранее ее муж набрал долгов по кредитам

Настоящая детективная история произошла на днях в небольшом башкирском городке Салавате. Из отделения «Россельхозбанка» похитили астрономическую по местным меркам сумму – около 23 миллионов рублей (подробнее)

Как и куда могла исчезнуть кассирша из Башкирии, которая украла 25 млн? Изучаем черный рынок России

Чтобы сделать новые документы, семье Хайруллиных понадобилось бы несколько дней (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. "Комсомолка" собрала самые характерны из них [видео]
Новости 24
Уфимский изобретатель нашел способ экономить на отоплении школ до 2,5 млн за сезон
Константин Толкачев прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Уфа встретит ретро-ралли «Пекин-Париж»
Башкирию каждый год покидают почти 50 тысяч человек
В Уфе две злоумышленницы сняли порчу с женщины за 670 тысяч рублей
В Башкирии афериста, обманувшего уфимцев на 50 млн рублей, осудили на 6 лет
В Москве скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
В Башкирии осудят группу разбойников, нападавших на одиноких мужчин
Стали известны подробности инцидента с ребенком, проткнувшим живот штырем в Кумертау
Стала известна личность мужчины, которого зарубили топором в Башкирии
Помоги ребенку собраться в школу!
Тимашевский путепровод в Уфе откроют к концу года
В Башкирии с помощью экскаватора спасли лося
В Башкирии перелезавший через забор 11-летний мальчик напоролся на железный прут