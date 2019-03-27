2019-03-27T06:43:37+03:00
Общество

После очередного скандала салаватский роддом вернут городу

Такое решение было принято в Правительстве Башкирии
Яна БАЗЕКИНА
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Салаватский роддом все же вернут городуСалаватский роддом все же вернут городуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Еще не утихли страсти вокруг скандального видео, на котором сотрудники салаватского роддома со смехом и овациями слушают доклад о своих официальных зарплатах, как стало известно – концессия все-таки отменяется, и роддом передадут обратно городу. Такое решение приняли в Правительстве Башкирии.

Как сообщила вице-премьер Ленара Иванова на своей странице в соцсети, основной причиной послужили «проблемы, возникшие при реализации концессии».

- Зарплаты, пенсионное обеспечение, отсутствие ремонта, плюс пострадали женщины из силовых ведомств. В результате неоднократных встреч и переговоров с концессионерами и с коллективом роддома, принято решение: концессионное соглашение между Башкирией и ЗАО «Генус» расторгнуть (по соглашению сторон). Роддом будет возвращен в структуру Салаватской городской больницы, - уточнила Ленара Иванова.

При этом вице-премьер подчеркивает, что государство возвращает роддом не для того, чтобы забросить его окончательно. Там обязательно проведут капитальный ремонт и обновят оборудование. А примерно через три месяца у роддома появится возможность принимать у женщин родовые сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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