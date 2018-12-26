В Уфе экс-полицейскому Эдуарду Матвееву, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы, продлили срок ареста

Сегодня, 26 декабря, в Советском районном суде рассмотрели ходатайство следователей о продлении срока ареста обвиняемого экс-начальника отдела полиции по Уфимскому району Эдуарда Матвеева. Бывшего полицейского привезли в здание суда рано утром в автозаке, заседание должно было начаться в 12:30. Однако дело начали рассматривать только в 15 часов.

Суд продлил арест – экс-полицейский остается под стражей еще на два месяца. Судья не принял во внимание доводы адвокатов обвиняемого. Отметим, что здоровье 51-летнего бывшего полковника ухудшается - у него проблемы с почками.

Защита ранее комментировала, что Матвеев приехал домой в районе 22:20-22:25, зашел в коттедж и помогал укладывать внучек спать. Адвокаты считают, что видео с камер наружного видения доказывают невиновность своего подзащитного.

Полковника Эдуарда Матвеева уводят с зала судаФото: Рустем АХУНОВ

В суде стало известно, что в настоящий момент никаких результатов биологической экспертизы еще нет, они не готовы.

Судьба другого фигуранта дела Салавата Галиева, у которого, как утверждают адвокаты, также есть алиби, остается пока неизвестной. Его ходатайство рассмотрят завтра, 27 декабря, в стенах этого же здания. Ранее суд продлил арест майору Павлу Яромчуку.

Напомним, что 23-летняя Гузель С. (имя изменено – прим. ред.) обвинила троих своих коллег в изнасиловании. Девушка написала заявление, что преступление произошло в ночь на 30 октября – с ее слов, дознавательницу насиловали то поочередно, то все вместе прямо в стенах отдела миграционной службы, начальником которой является один из участников «оргии». Всех троих подозреваемых 31 октября взяли под стражу.

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