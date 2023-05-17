В Башкирии установили баннер в честь погибшей в ДТП племянницы Анвара Нургалиева

фото: соцсети Анвара Нургалиева

В башкирском поселке Чишмы установили баннер в честь погибшей в ДТП Дианы Сафаровой – блогера и племянницы народного артиста республики Анвара Нургалиева. Об этом певец 16 мая сообщил в своих соцсетях.

На билборде изображена фотография Сафаровой с текстом «Диана Туганым [родная], ты останешься в сердце каждого из нас».

– Сегодня прошло семь дней. Установили баннер в честь нее. Пусть она украшает поселок, – сказал артист.

Нургалиев поблагодарил всех, кто поспособствовал установке баннера.

Напомним, 33-летняя Диана Сафарова погибла в ночь на 9 мая в Чишмах. Honda Civic, за рулем которого она находилась, врезался в забор. Женщина скончалась на месте происшествия. У нее остались трое детей: 5-летние сыновья-близнецы и 7-летняя дочь. Их под опеку возьмут бабушка с дедушкой. Прощание с покойной состоялось 10 мая.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что участником аварии мог быть еще один водитель – камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Civic Сафаровой обгоняет Toyota Camry. На днях предположительно именно эта запись попала в сеть. Анвар Нургалиев накануне обратился к свидетелям смертельного ДТП с его племянницей.