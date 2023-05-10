«Теперь ты ангел для своих малышей»: в Башкирии простились с блогером Дианой Сафаровой, разбившейся в ДТП

Для многих подписчиков Диана Сафарова оставалась примером оптимизма и жизнелюбия. Фото: соцсети

В Чишмах простились с 32-летней блогершей и мамой троих детей Дианой Сафаровой, разбившейся в смертельном ДТП. Проводить в последний путь, по примерным оценкам, собрались около 400 человек – это и родственники, и друзья, и коллеги-блогеры, и многочисленные подписчики. На похоронах присутствовал дядя Дианы – башкирский артист Анвар Нургалиев, блогер Рустам Набиев с супругой Индирой и многие другие близкие друзья молодой женщины. Все они признаются, что до сих пор не могут поверить в случившееся.

– Диана была удивительно чистым, честным, открытым для людей человеком и этим снискала себе любовь, признательность, благодарность и уважение многих людей. Она достойно прожила свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел. И эти добрые поступки всегда будут сильнее смерти. И пусть Диана продолжает оставаться таким же ярким ангелочком для своих малышей, – скорбит подписчица Эльвира М.

Диана в одиночку воспитывала троих малышей. Фото: соцсети

«ВСЕ ВИДЕЛИ, КАК ЕЕ ПОДРЕЗАЛИ»

Напомним, что жуткая авария, в которой погибла блогерша, произошла в ночь на 9 мая в поселке Чишмы. Накануне Диана Сафарова проводила время вместе с родителями и детьми, но после полуночи засобиралась по делам в город. Ее дядя Анвар Нургалиев в соцсетях корит себя за то, что не удержал племянницу, хоть и уговаривал ее остаться.

– Сестренка, я же просил, не уезжай! - эмоционально признается артист.

Сейчас обстоятельства ДТП проверяет и устанавливает дорожная полиция. Известно, что около часу ночи Honda Civic, за рулем которой находилась Диана Сафарова, на большой скорости влетела в забор рядом с зданием железнодорожного вокзала. Иномарку буквально смяло, а сама молодая женщина от полученных травм погибла мгновенно до приезда скорой помощи. Позже в региональном ГИБДД сообщили, что, возможно, к аварии причастен еще один автомобиль. В настоящий момент по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

- Выяснилось, что неподалеку от места аварии находится магазин «Абсолют» с работающей камерой наружного наблюдения. После просмотра записи сотрудники ГИБДД увидели, как Honda Civic обгоняет Toyota Camry. Сейчас выясняется причастность этого автомобиля к произошедшему. Водитель доставлен в отдел полиции, - рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Машина женщины на скорости протаранила металлический забор. Фото: соцсети

– Возле магазина толпа народу видела, как две машины гнали. Все в один голос утверждали и говорили, что белая Toyota при обгоне подрезала машину Дианы. Зачем тогда водитель покинул место происшествия, если он не виноват? Зачем он уехал? – задается вопросом знакомый блогерши Андрей Ф.

ЛИЧНО ОТВЕЗЛА ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ЗЕМЛЯКАМ В ЗОНУ СВО

Блог Дианы Сафаровой насчитывал более 100 тысяч подписчиков. Людей подкупала искренняя и доброжелательная манера общения молодой женщины, которая всегда с позитивом и юмором относилась к жизни, в одиночку воспитывала трех малышей – семилетнюю дочь и пятилетних сынишек-близнецов, и при этом всегда помогла тем, кто оказался в беде или нуждался в поддержке. Идея блога родилась у Дианы, когда во время второй беременности она сильно набрала вес: в своих постах молодая мама делилась секретами похудения, рецептами правильного питания. Позже Диана Сафарова уже стала рассказывать о своей жизни, о том, как воспитать троих детей без участия и помощи мужа (с супругом блогерша развелась еще до рождения близнецов). Диана часто выкладывала совместные фотографии с детьми и родителями, из путешествий, а также с концертов своего дяди Анвара Нургалиева, с которым была очень близка. В конце прошлого года молодая женщина делилась с подписчиками радостной новостью – покупкой квартиры в Уфе, и мечтала, как устроит там вместе с детьми уютное семейное гнездышко. Сейчас дети находятся у бабушки и дедушки, которые и дальше будут заниматься их воспитанием.

Блогерша часто публиковала совместные фото с любимым дядей Анваром Нургалиевым. Фото: соцсети

А еще Диана Сафарова активно помогала своим землякам – участникам СВО. Например, весной ей удалось вместе с подписчиками собрать около 700 тысяч рублей, на которые она закупила обмундирование, бронежилеты и тепловизоры, а потом лично на своем автомобиле отвезла всю гуманитарную помощь в зону СВО и передала бойцам из Чишмов.

– За что мы все любили Диану – так это за ее прямоту и открытость. Она не боялась высказывать свое мнение, не переживала, что из-за этого может потерять подписчиков, просто говорила в лицо все, что думает. А еще ее оптимизм, любовь к жизни и доброта – они стали примером для многих из нас. И мысль, что больше не увидим ее улыбку, не услышим смех, просто невыносима, – признаются подписчики блогерши.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшей Дианы Сафаровой.