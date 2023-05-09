Трое детей остались без мамы: в Башкирии погибла известная блогер Диана Сафарова

Женщина одна воспитывала троих детей и вела популярный блог в социальных сетях. Фото: соцсети

Накануне в поселке Чишмы произошла смертельная авария, в которой погибла мать троих детей, известная блогерша Диана Сафарова. Ее гибель подтвердил в своих социальных сетях родной дядя, эстрадный певец Анвар Нургалиев.

Поздним вечером 8 мая в поселке Чишмы произошло ДТП, в котором погибла известная в Башкирии блогер, мама троих детей Диана Сафарова. Она возвращалась домой из гостей, когда, по предварительным данным, в ее автомобиль врезался неизвестный. В республиканском ГИБДД на данный момент ситуацию не прокомментировали. На данный момент об обстоятельствах смертельного ДТП практически ничего не известно.

Авария произошла поздним вечером 8 мая в поселке Чишмы

Известно, что Диана Сафарова проживала в Чишмах и одна воспитывала троих детей: мальчиков-двойняшек и старшую дочку. Она вела собственный лайф-блог в социальных сетях, а ранее получила известность как автор рецептов по правильному питанию.

Факт гибели молодой женщины подтвердил ее родной дядя Анвар Нургалиев. В своих соцсетях певец опубликовал фотографию Дианы с детьми и подписал ее «Ты была солнышком нашего рода». В другой публикации Нургалиев выразил сожаление в том, что отпустил женщину домой в тот вечер: «Сестренка, я же просил, не уезжай!».

«Комсомольская правда-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Дианы Сафаровой.