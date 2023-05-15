Анвар Нургалиев обратился к свидетелям смертельного ДТП с его племянницей

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Певец Анвар Нургалиев разыскивает свидетелей ДТП, в котором погибла его племянница Диана Сафарова.

Молодая мать троих детей разбилась насмерть в ДТП, которое произошло ночью 9 мая в Чишмах на улице Революционной. Судя по видео, на котором заснят, предположительно, сам момент ДТП, перед аварией автомобиль Дианы обогнала белая иномарка.

15 мая певец обратился к гражданам, которые могут помочь найти виновных в гибели его племянницы. Артист предполагает, что свидетелями ДТП стали водители автомобилей, припаркованных рядом с местом смертельной аварии.

– Виновник скрылся, отогнал машину, а потом пришел пешком к месту аварии. Он вину признал, но много неясностей, – утверждает Нургалиев в соцсетях.