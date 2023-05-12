Фото: соцсети

В сети опубликовано видео, на котором якобы заснят момент смертельного ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова из Уфы.

Напомним, что известная блогер и племянница певца Анвара Нургалиева попала в страшное ДТП на улице Революционной в Чишмах ночью 9 мая. Ее Honda Civic врезалась в забор, 33-летняя мать троих детей погибла на месте. Вскоре появилась информация о том, что ее якобы подрезал другой водитель.

Вечером 11 мая в сети появилось видео предполагаемого момента ДТП. Запись идет из салона автомобиля, который едет за иномаркой Сафаровой. В салоне громко звучит музыка. В один момент водитель идет на обгон, а затем слышан звук удара. Судя по кадрам, это происходит рядом с пешеходным мостом через железнодорожные пути. Похожая конструкция действительно расположена на улице Революционной в Чишмах.

Водитель обогнавший автомобиль блогера, снижает скорость, но продолжает движение. Затем слышится нецензурная брань. Говорящий мужчина заявляет, что «они сделали цирк» и спрашивает у пассажира, что делать дальше. После этого момента видео обрывается.

Также в сети распространяют еще один ролик, на котором якобы заснят момент ДТП. На нем белая иномарка обгоняет автомобиль, который уходит в занос, а затем врезается в ограждение. Из-за низкого качества видео сложно определить марки машин, а тем более разглядеть регистрационные знаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Теперь ты ангел для своих малышей»

В Башкирии простились с блогером Дианой Сафаровой, разбившейся в ДТП [подробности]