Детей погибшей в ДТП племянницы певца Анвара Нургалиева под опеку возьмут бабушка и дедушка

Погибшая Сафарова с детьми // фото: соцсети

Троих маленьких детей погибшей в ДТП блогера из Башкирии Дианы Сафаровой под опеку возьмут бабушка и дедушка. Об этом в своих соцсетях сообщил дядя покойной, певец и народный артист республики Анвар Нургалиев.

– Опекунами станут бабушка (моя сестра) и дедушка, – написал музыкант. – В воспитании детей обязательно будет участвовать моя семья. Также в воспитании примет участие папа детей, он в последнее время начал общаться с [7-летней дочерью. Она] скучала по нему, любит его.

Нургалиев также рассказал, что следствие по поводу автоаварии, в которой погибла Сафарова, все еще идет. Певец присутствовал при даче показаний свидетелей. По его словам, в деле есть «очень много вопросов и непоятнок».

– Подозреваемые личности с мамой Дианы на связь не выходили (и не нужно я думаю), – поделился исполнитель. – Это очень большая утрата для всех родственников, друзей, подписчиков, в данный момент я не верю и не хочу верить, что ее нет больше.

Позже Анвар Нургалиев выложил песню, которую посвятил племяннице. Он признался, что написал композицию еще в начале сентября прошлого года. «Не знаю, почему не выкладывал. Видимо, время настало только сегодня», написал музыкант.

Напомним, 33-летняя Диана Сафарова погибла в ночь на 9 мая в поселке Чишмы. Honda Civic, за рулем которого она находилась, врезался в забор. Женщина скончалась на месте происшествия. У нее остались трое детей: 5-летние сыновья-близнецы и 7-летняя дочь. Прощание с покойной состоялось 10 мая.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что участником аварии мог быть еще один водитель – камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Civic Сафаровой обгоняет Toyota Camry. На днях предположительно именно эта запись попала в сеть.