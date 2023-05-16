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Певец и народный артист Башкирии Анвар Нургалиев озвучил новые подробности ДТП, в котором погибла его племянница, блогер Диана Сафарова. Исполнитель 16 мая поделился информацией с телепроектом «Честно говоря».

По словам музыканта, виновник аварии, из-за которого, предположительно, погибла Сафарова, признал вину, и в день происшествия «был выпившим».

– Они [Диана и предполагаемый виновник ДТП] были знакомы, потому что Чишмы – это маленькая деревня. Никто [виновная сторона] даже не спрашивает о детях. Каждый думает о себе. Некоторые с хладнокровием хотят обвинить Диану: как будто она ударяется о бордюр, ударяет эту машину – Camry. А там дорога узкая. Там видно, что Camry ехала по встречке, а Диана – ровно, – сказал Нургалиев. – Как можно сидеть за рулем пьяным и подвергать опасности жизни других?

Напомним, 33-летняя Диана Сафарова погибла в ночь на 9 мая в поселке Чишмы. Honda Civic, за рулем которого она находилась, врезался в забор. Женщина скончалась на месте происшествия. У нее остались трое детей: 5-летние сыновья-близнецы и 7-летняя дочь. Их под опеку возьмут бабушка с дедушкой. Прощание с покойной состоялось 10 мая.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что участником аварии мог быть еще один водитель – камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Civic Сафаровой обгоняет Toyota Camry. На днях предположительно именно эта запись попала в сеть. Анвар Нургалиев накануне обратился к свидетелям смертельного ДТП с его племянницей.