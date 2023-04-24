Изувеченного топором 12-летнего мальчика из Башкирии доставили для лечения в Москву

Фото: Рустем АХУНОВ

Изувеченного топором 12-летнего мальчика из Стерлибашевского района Башкирии доставили для лечения в Москву. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

В минувшую субботу, 22 апреля, подростка доставили санавиацией в столичный Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Теперь его лечение будет продолжаться там.

Напомним, школьник стал жертвой конфликта с 27-летним супругом своей сестры. Все они жили вместе под одной крышей, и молодой человек постоянно ссорился с мальчиком. Вечером 2 апреля мужчина зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. После этого он попытался покончить с собой, а затем убежал с места преступления и упал по пути в обморок. Сейчас злоумышленник находится под стражей по обвинению в покушении на убийство.

Пострадавший мальчик получил тяжелые ранения рук и ног, потерял более 40% крови. В день происшествия его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь в Стерлибашевской Центральной районной больнице юного пациента оперировали экстренно приехавшие из Уфы врачи. Спустя два дня ребенка на вертолете транспортировали в республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в столице Башкирии. Недавно мальчика сняли с ИВЛ и перевели в общую палату. На прошлой неделе стало известно, что он идет на поправку.