Изувеченный топором 12-летний мальчик из Башкирии пошел на поправку

фото: Telegram // Айрат Рахматуллин

Изувеченный топором 12-летний мальчик из Стерлибашевского района Башкирии пошел на поправку. Сейчас медики оценивают тяжесть его состояния как среднее. Об этом «КП-Уфа» 13 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

– Мальчик в отделении, стабильный, средней тяжести, – передали в ведомстве.

Напомним, ребенок стал жертвой конфликта с 27-летним супругом своей сестры. Все они жили вместе под одной крышей, и молодой человек постоянно ссорился с мальчиком. Последняя перепалка привела к трагедии: вечером 2 апреля мужчина зашел в баню, где находился несовершеннолетний, и стал бить по нему топором. После этого он попытался покончить с собой, а затем убежал с места преступления и упал по пути в обморок. Сейчас злоумышленник находится под стражей по обвинению в покушение на убийство.

Пострадавший мальчик получил тяжелые ранения рук и ног, потеряd более 40% крови. В день происшествия его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь в Стерлибашевской Центральной районной больнице юного пациента оперировали экстренно приехавшие из Уфы врачи. Спустя два дня ребенка транспортировали в столицу Башкирии – в республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Недавно мальчика сняли с ИВЛ и перевели в общую палату.