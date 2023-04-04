Насмерть сбившая в Уфе мать с ребенком Дарья Сорокина обжаловала свой приговор

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Дарья Сорокина, которая за рулем автомобиля насмерть сбила в Уфе мать с ребенком, обжаловала приговор. Ранее ей назначили три года заключения в колонии-поселении. Наказание отсрочили до тех пор, пока ее годовалому ребенку не исполнится 14 лет. Апелляцию девушки 16 мая рассмотрит Верховный суд Башкирии. Об этом «КП-Уфа» 4 апреля сообщили в Кировском районном суде.

Напомним, резонансное ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры днем 27 июля 2022 года. 28-летняя Сорокина на Nissan Juke задавила 39-летнюю женщину и ее 4-летнего сына, когда они переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Позже выяснилось, что водитель отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза.

Резонансное ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры днем 27 июля 2022 года Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом. В октябре Кировский райсуд прекратил разбирательство в связи с примирением сторон, однако прокуратура с таким решением не согласилась и оспорила его в Верховном суде Башкирии. Он отменил постановление о прекращении дела и направил его на новое рассмотрение. По его итогам Сорокину и приговорили к трем годам колонии.