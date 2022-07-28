Появилось видео смертельного наезда на мать и ее 5-летнего сына в Уфе

Кадр видео с моментом ДТП

В сети появилось видео с камеры наблюдения в Уфе, которая засняла момент смертельного наезда на местную жительницу и ее 5-летнего сына. Напомним, ДТП произошло на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры 27 июля. Пешеходы от полученных травм скончались на месте.

На кадрах видно, как Nissan Juke, за рулем которого находилась 28-летняя девушка, поворачивает налево, сбивает на «зебре» 38-летнюю женщину с ребенком, а затем переезжает обоих, продвигаясь вперед еще несколько метров.

Фото с места происшествия Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Напомним, в МВД передали, что, по словам водителя, она совершила смертельный наезд из-за того что отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения перепутала педали газа и тормоза.