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Происшествия27 июля 2022 16:55

После резонансного ДТП в Уфе виновница в слезах сидела на коленях перед телами погибших и просила прощения

Авария случилась на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Дорогу на улице Авроры в тихом уфимском микрорайоне «Зеленая роща» сложно назвать опасной и оживленной в плане интенсивности транспортного потока. Как правило, пешеходы здесь стараются внимательно переходить с одной стороны улицы на другую, а водители ездят, лишь изредка превышая скоростной режим. Именно поэтому то, что произошло сегодня, 27 июля, на перекрестке Софьи Перовской и Авроры стало настоящим шоком для местных жителей.

В 13:30 напротив гостиницы «Президент Отель» 38-летняя женщина и ее пятилетний сын переходили дорогу по «зебре». Внезапно из-за поворота на них вылетела Nissan Juke. Столкновение было неизбежно, и ребенок, и мама от внезапного удара скончались прямо на месте.

«СМЕРТЬ НАСТУПИЛА МГНОВЕННО»

Мать и ее сын погибли на месте ДТП

Мать и ее сын погибли на месте ДТП

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

За рулем Nissan Juke находилась 28-летняя уфимка. Она приобрела автомобиль в 2020 году и два с половиной года ездила довольно аккуратно. На ней числится всего лишь два штрафа: за превышение скорости и неправильную парковку.

На месте после случившейся трагедии, еле сдерживая слезы, женщина рассказала, что вместе с ней в машине были ее супруг и новорожденный малыш. Ребенок заплакал, и уфимка отвлеклась, чтобы покормить его. Именно этот момент и стал роковым: водитель Nissan Juke в последний момент заметила пешеходов, и, испугавшись, попросту перепутала педали газа и тормоза.

– Она сидела на коленях возле тел и все повторяла: «Простите, простите меня», – рассказывают очевидцы аварии.

Оказавшиеся на месте аварии хотели было как-то помочь пострадавшим, однако, увы, все было тщетно, смерть обоих наступила мгновенно.

– Я ехала в такси. Сам момент аварии я не видела, мы уже проезжали мимо тел. Сначала я увидела женщину, лежащую на земле, а потом уже и мальчика. Они были все в крови и не двигались. Это ужасное зрелище просто, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» свидетельница ДТП Лейла.

«У БЕДОЛАГИ СЕГОДНЯ ВСЯ ЖИЗНЬ ВВЕРХ ДНОМ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ»

Место трагедии представляло собой по-настоящему душераздирающее зрелище. Посреди проезжей части стоял тот самый Nissan Juke, а за ним буквально в полутора метрах накрытые тканью изувеченные тела женщины и ее малыша.

На перекрестке работали правоохранители и сотрудники экстренных служб. Сюда даже прибыл сам глава МВД Башкирии Роман Деев. Также здесь было весьма много и простых горожан. Кто-то узнал о случившемся из новостей и решил своими глазами взглянуть на произошедшее, а кто-то просто шел мимо и на протяжении десятка минут не смог в ужасе отвести взора от последствий ужасной трагедии.

– Прочитал об аварии в соцсетях. Я тут недалеко живу, решил приехать на велосипеде. Это, конечно, полный кошмар. Говорят, женщине колесом раздавило голову, – поделился с нами один из местных жителей.

Муж и отец погибших

Муж и отец погибших

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Трагедия окончательно и бесповоротно изменила жизнь мужа и отца погибших. Он приехал на место ДТП вместе со своими близкими. На мужчину было тяжело смотреть и сдерживать слезы. Пытаясь хоть как-то унять боль от осознания невосполнимой утраты, он кричал, рыдал, безутешно метался из стороны в сторону, в ярости взывал к виновнице аварии прямо перед истерзанными телами супруги и сына.

– Бедолага сейчас нам даже толком рассказать ничего не может. У него истерика, у него сегодня вся жизнь вверх дном перевернулась, – поделился в разговоре с нами один из сотрудников полиции.

ВИНОВАТЫ ЕЛКИ?

На месте случившегося нам удалось услышать разговор чиновников, в ходе которого они обсуждали необходимость кронирования деревьев на роковом перекрестке.

Вечером мы вновь посетили место ДТП и обнаружили, что городские службы спилили несколько елок, которые загораживали обзор на злосчастный пешеходный переход.

На перекрестке, где случилась авария, спилили елки, которые загораживали обзор на пешеходный переход

На перекрестке, где случилась авария, спилили елки, которые загораживали обзор на пешеходный переход

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Получилось ли избежать трагедии, если бы елки были спилены, – мы, к сожалению, никогда не узнаем. Однако остается открытым вопрос: если деревья и вправду представляли опасность для водителей и пешеходов, то почему их не спилили раньше?

ВИНОВАТЫ АВТОШКОЛЫ?

Главный прокурор Башкирии Игорь Пантюшин после случившейся в «Зеленой роще» аварии поручил проверить республиканские автошколы.

– Игорем Пантюшиным даны поручения организовать проверку автошкол, занимающихся обучением управлению автомобилем, а также законности выдачи лицензий организациям-перевозчикам пассажиров, – сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, два дня назад, 25 июля, в Благоварском районе Башкирии при столкновении автобуса и КамАЗа погибли шесть пассажиров. Всего в этот день в дорожных авариях скончались сразу 11 человек (для сравнения за неделю с 18 по 24 июля жертв ДТП в регионе было 16 жертв ДТП).

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