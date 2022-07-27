После резонансного ДТП в Уфе виновница в слезах сидела на коленях перед телами погибших и просила прощения

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Дорогу на улице Авроры в тихом уфимском микрорайоне «Зеленая роща» сложно назвать опасной и оживленной в плане интенсивности транспортного потока. Как правило, пешеходы здесь стараются внимательно переходить с одной стороны улицы на другую, а водители ездят, лишь изредка превышая скоростной режим. Именно поэтому то, что произошло сегодня, 27 июля, на перекрестке Софьи Перовской и Авроры стало настоящим шоком для местных жителей.

В 13:30 напротив гостиницы «Президент Отель» 38-летняя женщина и ее пятилетний сын переходили дорогу по «зебре». Внезапно из-за поворота на них вылетела Nissan Juke. Столкновение было неизбежно, и ребенок, и мама от внезапного удара скончались прямо на месте.

«СМЕРТЬ НАСТУПИЛА МГНОВЕННО»

Мать и ее сын погибли на месте ДТП Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

За рулем Nissan Juke находилась 28-летняя уфимка. Она приобрела автомобиль в 2020 году и два с половиной года ездила довольно аккуратно. На ней числится всего лишь два штрафа: за превышение скорости и неправильную парковку.

На месте после случившейся трагедии, еле сдерживая слезы, женщина рассказала, что вместе с ней в машине были ее супруг и новорожденный малыш. Ребенок заплакал, и уфимка отвлеклась, чтобы покормить его. Именно этот момент и стал роковым: водитель Nissan Juke в последний момент заметила пешеходов, и, испугавшись, попросту перепутала педали газа и тормоза.

– Она сидела на коленях возле тел и все повторяла: «Простите, простите меня», – рассказывают очевидцы аварии.

Оказавшиеся на месте аварии хотели было как-то помочь пострадавшим, однако, увы, все было тщетно, смерть обоих наступила мгновенно.

– Я ехала в такси. Сам момент аварии я не видела, мы уже проезжали мимо тел. Сначала я увидела женщину, лежащую на земле, а потом уже и мальчика. Они были все в крови и не двигались. Это ужасное зрелище просто, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» свидетельница ДТП Лейла.

«У БЕДОЛАГИ СЕГОДНЯ ВСЯ ЖИЗНЬ ВВЕРХ ДНОМ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ»

Место трагедии представляло собой по-настоящему душераздирающее зрелище. Посреди проезжей части стоял тот самый Nissan Juke, а за ним буквально в полутора метрах накрытые тканью изувеченные тела женщины и ее малыша.

На перекрестке работали правоохранители и сотрудники экстренных служб. Сюда даже прибыл сам глава МВД Башкирии Роман Деев. Также здесь было весьма много и простых горожан. Кто-то узнал о случившемся из новостей и решил своими глазами взглянуть на произошедшее, а кто-то просто шел мимо и на протяжении десятка минут не смог в ужасе отвести взора от последствий ужасной трагедии.

– Прочитал об аварии в соцсетях. Я тут недалеко живу, решил приехать на велосипеде. Это, конечно, полный кошмар. Говорят, женщине колесом раздавило голову, – поделился с нами один из местных жителей.

Муж и отец погибших Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Трагедия окончательно и бесповоротно изменила жизнь мужа и отца погибших. Он приехал на место ДТП вместе со своими близкими. На мужчину было тяжело смотреть и сдерживать слезы. Пытаясь хоть как-то унять боль от осознания невосполнимой утраты, он кричал, рыдал, безутешно метался из стороны в сторону, в ярости взывал к виновнице аварии прямо перед истерзанными телами супруги и сына.

– Бедолага сейчас нам даже толком рассказать ничего не может. У него истерика, у него сегодня вся жизнь вверх дном перевернулась, – поделился в разговоре с нами один из сотрудников полиции.

ВИНОВАТЫ ЕЛКИ?

На месте случившегося нам удалось услышать разговор чиновников, в ходе которого они обсуждали необходимость кронирования деревьев на роковом перекрестке.

Вечером мы вновь посетили место ДТП и обнаружили, что городские службы спилили несколько елок, которые загораживали обзор на злосчастный пешеходный переход.

На перекрестке, где случилась авария, спилили елки, которые загораживали обзор на пешеходный переход Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Получилось ли избежать трагедии, если бы елки были спилены, – мы, к сожалению, никогда не узнаем. Однако остается открытым вопрос: если деревья и вправду представляли опасность для водителей и пешеходов, то почему их не спилили раньше?

ВИНОВАТЫ АВТОШКОЛЫ?

Главный прокурор Башкирии Игорь Пантюшин после случившейся в «Зеленой роще» аварии поручил проверить республиканские автошколы.

– Игорем Пантюшиным даны поручения организовать проверку автошкол, занимающихся обучением управлению автомобилем, а также законности выдачи лицензий организациям-перевозчикам пассажиров, – сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, два дня назад, 25 июля, в Благоварском районе Башкирии при столкновении автобуса и КамАЗа погибли шесть пассажиров. Всего в этот день в дорожных авариях скончались сразу 11 человек (для сравнения за неделю с 18 по 24 июля жертв ДТП в регионе было 16 жертв ДТП).