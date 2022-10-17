Уфимка, сбившая насмерть на своем Nissan мать с 4-летним сыном, осталась на свободе

Дарье удалось примириться с потерпевшей стороной, поэтому она осталась на свободе

28-летняя уфимка Дарья С., которая в июле насмерть сбила на «зебре» возле «Президент-отеля» мать с 4-летним сыном, избежала наказания и осталась на свободе. Такое решение вынес Кировский районный суд на заседании 17 октября 2022 года. Как объяснили в пресс-службе суда, глава семьи, потерявший жену и сына, обратился с ходатайством, в котором заявил, что он примирился с виновницей ДТП и просит прекратить уголовное дело в ее отношении. В итоге суд принял ходатайство, после чего объявил о прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением сторон.

В суде объяснили, что такое «милосердное» решение обусловлено несколькими обстоятельствами. Во-первых, Дарья впервые совершила преступление и сделала это по неосторожности. Во-вторых, молодая мать воспитывает маленького ребенка, она предоставила положительную характеристику с места работы, а также полностью признала свою вину и раскаялась.

- Кроме того, учитывалось соблюдение сторонами условий, предусмотренных ст. 76 УК РФ (полное добровольное возмещение вреда от преступления виновной, принесение извинений), - добавили в пресс-службе суда.

От полученных травм пешеходы скончались на месте Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», всего Дарья С. выплатила пострадавшей стороне 2,4 млн рублей. Этой суммы оказалось вполне достаточно для примирения сторон.

Впрочем, в региональной прокуратуре уже заявили, что они намерены обжаловать прекращение уголовного дела.

- Принимая во внимание степень общественной опасности совершенного преступления, наступившие последствия в виде смерти двух лиц, в том числе малолетнего, государственный обвинитель возражал против его удовлетворения. Вынесенное судебное решение будет обжаловано в апелляционном порядке, - подчеркнули в ведомстве.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, это резонансное ДТП произошло 27 июля на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры, напротив гостиницы «Президент Отель». 29-летняя женщина вместе с сыном переходили дорогу на пешеходном переходе, неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть.

За рулем злополучной иномарки находилась 28-летняя уфимка Дарья С. Обливаясь слезами, она рассказывала дорожным инспекторам, что отвлеклась покормить плачущего малыша, который ехал вместе с ней, и не сразу заметила пешеходов на «зебре». А когда увидела людей, то испугалась и перепутала педали газа и тормоза. Молодая мать убеждала всех, что совершенно не желала трагедии, а потом ей и вовсе стало плохо, и ее увезли на скорой. В итоге в отношении уфимки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Все время, пока длилось расследование, Дарья находилась под домашним арестом, хотя ее адвокат возмущался, что это слишком жесткая мера пресечения, и было бы вполне достаточно подписки о невыезде.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.