Погибшие в ДТП в Уфе мама и ее 4-летний сын оказались гражданами Узбекистана

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Погибшие в жуткой аварии 39-летняя женщина и ее четырехлетний сын оказались гражданами Узбекистана. Об этом «Комсомолке» рассказал представитель агентства по внешнетрудовой миграции при Министерстве труда и занятости республики Узбекистан в городе Уфа.

– Все вопросы, связанные с предоставлением материальной помощи в настоящее время определяем и устанавливаем, – заявили нам в ведомстве.

Напомним, авария случилась вчера днем, 27 июля, на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Мать с ребенком переходили дорогу на «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть. Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.