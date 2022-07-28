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Общество28 июля 2022 14:30

Погибшие в ДТП в Уфе мама и ее 4-летний сын оказались гражданами Узбекистана

Обоих на пешеходном переходе сбила насмерть Nissan Juke
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Погибшие в жуткой аварии 39-летняя женщина и ее четырехлетний сын оказались гражданами Узбекистана. Об этом «Комсомолке» рассказал представитель агентства по внешнетрудовой миграции при Министерстве труда и занятости республики Узбекистан в городе Уфа.

– Все вопросы, связанные с предоставлением материальной помощи в настоящее время определяем и устанавливаем, – заявили нам в ведомстве.

Напомним, авария случилась вчера днем, 27 июля, на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Мать с ребенком переходили дорогу на «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть. Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.