«Я никогда не хотела убивать людей»: уфимке, сбившей насмерть мать с ребенком, ужесточили приговор

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В Кировском районном суде Уфы вынесли новый приговор 28-летней Дарье Сорокиной, которая прошлым летом насмерть сбила мать с сыном, переходивших дорогу по «зебре». Если первоначально молодой женщине удалось избежать уголовного наказания на основании примирения сторон, то в этот раз суд вынес решение о реальном сроке. Как уточнили в региональной прокуратуре, уфимку приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Правда, отбывать свое наказание Дарья Сорокина отправится не сейчас, а когда ее годовалому малышу исполнится 14 лет. Также женщине на 2 года запретили садиться за руль.

«НАВЕРНОЕ, НЕ СМОГУ С ЭТИМ НОРМАЛЬНО ЖИТЬ»

После оглашения приговора молодая женщина горько расплакалась, поскольку до последнего верила, что лишать свободы ее не будут. Окружившим ее журналистам Дарья Сорокина рассказала, что очень раскаивается в случившемся, а ужасные воспоминания до сих пор терзают ее.

- Я никогда не хотела убивать людей. Я очень прошу прощения у Гопиржона. Мне до сих пор очень сложно все это вспоминать и, наверное, никогда не смогу с этим нормально жить, - передают последние слова молодой матери журналисты «Честно говоря».

Сам муж погибшей женщины на заседании суда по-прежнему повторял, что не держит зла на виновницу аварии и прощает ее за смерть сына и жены. Ранее Гопиржон Ашуров говорил, что не хочет разрушать еще одну семью и оставлять ребенка без матери.

- Это несчастный случай же. Я сам водитель, понимаю. Простил же я, - заявлял мужчина журналистам.

«ОТВЛЕКЛАСЬ, ЧТОБЫ ПОКОРМИТЬ РЕБЕНКА»

Напомним, эта трагедия произошла днем 27 июля на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры, напротив гостиницы «Президент Отель». Там на «зебре» переходила дорогу 39-летняя уроженка Узбекистана, которая недавно вместе с мужем и четырехлетним сынишкой переехала в Уфу. Женщина с сыном преспокойно шли по своим делам, когда неожиданно вылетевшая Nissan Juke сбила их насмерть. От полученных травм пострадавшие скончались мгновенно.

Виновница аварии Дарья Сорокина позже оправдывалась, что отвлеклась на плачущего младенца и хотела его покормить. В последнюю секунду она увидела на дороге пешеходов, но вместо того, чтобы затормозить, от испуга перепутала педали газа и тормоза. В отношении уфимки тогда возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Однако супруг погибшей женщины, которому семья Сорокиной выплатили компенсацию в 2,4 млн рублей, заявил, что прощает виновницу ДТП. В итоге дело закрыли, но такое решение не устроило сторону гособвинения, которая подала апелляцию на обжалование приговора и добилась пересмотра уголовного дела.