Опубликовано видео, на котором запечатлен момент хлопка газовоздушной смеси в квартире в Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Опубликовано видео, на котором запечатлен момент хлопка газовоздушной смеси в квартире в башкирском городе Нефтекамск. Записью поделились пользователи социальных сетей.

Происшествие случилось сегодня рано утром, 17 марта. В результате произошедшего в квартире, где случился хлопок, были повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате. Также в жилище выбило стекла, а в подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов девятиэтажки было эвакуировано 63 человека, среди которых 14 детей. По словам представителей МЧС, после случившегося видимых нарушений целостности конструкций дома обнаружено не было. Было опубликовано видео из квартиры, где случился инцидент. По факту происшествия прокуратура республики начала проверку. Ситуацию прокомментировал мэр Нефтекамска. Региональный Следственный комитет назвал предварительную причину инцидента.