СК Башкирии назвал предварительную причину хлопка ГВС в жилом доме

Фото: МЧС Башкирии

Следственный комитете Башкирии назвал причиной хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Нефтекамске короткое замыкание электропроводки и повреждение газового счетчика.

Происшествие случилось сегодня рано утром, 17 марта. В результате произошедшего в квартире, где случился хлопок, были повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате. Также в жилище выбило стекла, а в подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов девятиэтажки было эвакуировано 63 человека, среди которых 14 детей. По словам представителей МЧС, после случившегося видимых нарушений целостности конструкций дома обнаружено не было. Было опубликовано видео из квартиры, где случился инцидент. По факту происшествия прокуратура республики начала проверку. Ситуацию прокомментировал мэр Нефтекамска.

– В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью установления причины возгорания, а также полноты принимаемых мер лицами, ответственными за соблюдение правил противопожарной безопасности, – сообщила пресс-служба СК.