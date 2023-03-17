Фото: МЧС Башкирии

Появилось видео из квартиры в Башкирии, в которой произошел хлопок газовоздушной смеси. Материалом поделилась пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось сегодня рано утром, 17 марта, в Нефтекамске. В результате произошедшего в квартире, где случился хлопок, были повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате. Также в жилище выбило стекла, а в подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов девятиэтажки было эвакуировано 63 человека, среди которых 14 детей. По словам представителей МЧС, после случившегося видимых нарушений целостности конструкций дома обнаружено не было.

По факту происшествия прокуратура республики начала проверку.