Фото: МЧС Башкирии

Сегодня рано утром, 17 марта, в башкирском городе Нефтекамск в однокомнатной квартире жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Подробности инцидента рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Хлопок газа в Нефтекамске – последние новости

ЧП случилось на в девятиэтажке на улице Дорожная. На место случившегося прибыли пожарные. Приехав, они не обнаружили следы горения. Было установлено, что в результате произошедшего были в квартире, где случился хлопок, повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате. Также в жилище выбило стекла, а в подъезде осыпалась штукатурка.

Из двух подъездов многоквартирного дома было эвакуировано 63 человека, среди которых 14 детей. Уже подготовлен пункт временного размещения граждан. Согласно предварительной информации, никто не погиб и не пострадал.

По словам представителей МЧС, после произошедшего видимых нарушений целостности конструкций дома обнаружено не было. Также, как сообщается, отсутствует угроза обрушения здания. Газ в подъезде был перекрыт, для обследования специалисты планируют привлечь диагностический комплекс «Струна».

– По указанию начальника Главного управления Марат Латыпова на место выехала оперативная группа Главного управления. Причины произошедшего устанавливаются, – сообщило МЧС.

ПРОКУРАТУРА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ

На место ЧП, как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, для координации работы спецслужб прибыл прокурор Нефтекамска Юрий Сердюк.

Специалисты надзорного ведомства в ходе проверок дадут оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе по соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования.

– При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – отмечает региональная прокуратура.