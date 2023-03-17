Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

ЧП случилось сегодня рано утром, 17 марта, в Нефтекамске. В результате произошедшего в квартире, где случился хлопок, были повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате. Также в жилище выбило стекла, а в подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов девятиэтажки было эвакуировано 63 человека, среди которых 14 детей. По словам представителей МЧС, после случившегося видимых нарушений целостности конструкций дома обнаружено не было. Было опубликовано видео из квартиры, где случился инцидент.

На место происшествия для координации работы служб прибыл прокурор Нефтекамска Юрий Сердюк.

Специалисты надзорного ведомства в ходе проверок дадут оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе по соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования.

– При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – отмечает региональная прокуратура.