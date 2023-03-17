Мэр Нефтекамска назвал причину хлопка газовоздушной смеси в квартире жилого дома

Фото: МЧС Башкирии

Мэр башкирского города Нефтекамска Эльдар Валидов назвал причину хлопка газовоздушной смеси в квартире жилого дома. На своей личной странице в социальных сетях градоначальник прокомментировал ситуацию.

– Оплавились провода, произошло оплавление газового счетчика, выход газа и, соответственно, взрыв газа, – поведал сити-минеджер.

ЧП случилось сегодня рано утром, 17 марта, в Нефтекамске. В результате произошедшего в квартире, где случился хлопок, были повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне и в комнате. Также в жилище выбило стекла, а в подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов девятиэтажки было эвакуировано 63 человека, среди которых 14 детей. По словам представителей МЧС, после случившегося видимых нарушений целостности конструкций дома обнаружено не было. Было опубликовано видео из квартиры, где случился инцидент. По факту происшествия прокуратура республики начала проверку.