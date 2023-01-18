ВС Башкирии подготовил мотивировку делу по Шевчука о дискредитации армии

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Верховный суд Башкирии подготовил мотивировочную часть решения по делу музыканта Юрия Шевчука о дискредитации российских Вооруженных сил. Копия решения суда была предоставлена редакции «КП-Уфа».

19 декабря суд рассмотрел жалобу лидера рок-группы «ДДТ» на постановление Советского районного суда Уфы от 17 августа 2022 года. В итоге постановление было оставлено без изменений, а жалоба защиты – без удовлетворения.

В мотивировочной части решения Верховного суда Башкирии утверждается, что обращение Шевчука в ходе концерта в «Уфа-Арена» 18 мая 2022 года носило негативное отношение к специальной военной операции, а также было направлено на формирование «ложного мнения относительно истинных целей и задач».

Напомним, Советский районный суд оштрафовал Шевчука на 50 тыс. рублей за его высказывание на концерте 18 мая. Как следует из официального заявления МВД Башкирии, музыкант допустил «провокационные высказывания», когда выступал с речью о родине перед своими слушателями. Адвокат музыканта подал жалобу на постановление суда. Ее планировалось рассмотреть еще 3 октября, однако 30 сентября стало известно, что в деле были обнаружены недостатки – и его вернули в суд первой инстанции для их устранения.