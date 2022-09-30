Дело Юрия Шевчука о дискредитации армии России вернули в суд первой инстанции

Административное дело лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации армии России передано обратно в Советский районный суд Уфы. В материалах обнаружили недостатки, и первая инстанция должна будет их устранить. Апелляцию адвоката музыканта, поданную в Верховный суд Башкирии, сняли с рассмотрения. Об этом 30 сентября сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

– После устранения недостатков Советский районный суд Уфы направит дело об административном правонарушении в Верховный Суд Башкирии, – пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе.

Напомним, 16 августа Советский районный суд Уфы оштрафовал Шевчука на 50 тыс. рублей за его высказывание на концерте 18 мая. Как следует из официального заявления МВД Башкирии, исполнитель допустил «провокационные высказывания», когда выступал с речью о родине перед своими слушателями. Впоследствии адвокат музыканта подал жалобу на постановление суда. Рассмотрение апелляции должно было состояться 3 октября.