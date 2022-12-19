Верховный суд Башкирии оставил в силе штраф Юрию Шевчуку дискредитацию ВС РФ

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Сегодня, 19 декабря, верховный суд Башкирии оставил в силе штраф Юрию Шевчуку дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.

Суд рассмотрел жалобу лидера рок-группы «ДДТ» на постановление Советского районного суда Уфы от 17 августа 2022 года. В итоге постановление было оставлено без изменений, а жалоба защиты – без удовлетворения.

Напомним, Советский районный суд оштрафовал Шевчука на 50 тыс. рублей за его высказывание на концерте 18 мая. Как следует из официального заявления МВД Башкирии, музыкант допустил «провокационные высказывания», когда выступал с речью о родине перед своими слушателями. Адвокат музыканта подал жалобу на постановление суда. Ее планировалось рассмотреть еще 3 октября, однако 30 сентября стало известно, что в деле были обнаружены недостатки – и его вернули в суд первой инстанции для их устранения.