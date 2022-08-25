Адвокат лидера группы ДДТ Юрия Шевчука обжаловал штраф за дискредитацию армии России

Адвокат лидера группы ДДТ Юрия Шевчука Александр Передрук подал жалобу на постановление Советского районного суда Уфы, который оштрафовал музыканта за дискредитацию армии России Фото: Борис КУДРЯВОВ

Адвокат лидера группы ДДТ Юрия Шевчука Александр Передрук подал жалобу на постановление Советского районного суда Уфы, который оштрафовал музыканта за дискредитацию армии России. Информацию «КП-Уфа» подтвердил сам юрист.

– Обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, вынесено с нарушением конституционных прав Ю.Ю. Шевчука, в связи с чем подлежит отмене Верховным Судом Республики Башкортостан с прекращением производства по делу об административном правонарушении, – говорится в жалобе.

В ней адвокат указал девять пунктов с аргументами, в соответствии с которыми, как следует из позиции защиты, постановление подлежит отмене.

Напомним, Шевчука оштрафовали на 50 тыс. рублей за его высказывание на концерте на «Уфа-Арене» 18 мая. Как следует из официального заявления МВД Башкирии, музыкант допустил «провокационные высказывания», когда выступал с речью о родине перед своими слушателями. О том, что сторона защиты будет оспаривать постановление, Передрук заявил сразу после заседания.