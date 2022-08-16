В Уфе Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Советском районном суде Уфы оштрафовали рокера Юрия Шевчука за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, что неприятный для всех инцидент произошел в Уфе 18 мая. Группа ДДТ выступала с долгожданным концерт в «Уфа-Арене. Как это часто бывает, между песнями Шевчук обращался к слушателям с различными монологами. В одном из них он затронул темы Родины и специальной военной спецоперации России на территории Украины. Мы не будем цитировать известного рокера, но присутствующие на концерте полицейские оценили его речь как «провокационные высказывания». Сразу после выступления в гримерку к Шевчуку наведались стражи порядка, которые взяли у лидера ДДТ объяснения, составили протокол об административном правонарушении по статье ч.1 20.3.3 КоАП РФ и сфотографировались на память.

Далее начался двухмесячный период, когда Фемида не могла определиться, кто должен рассматривать дело Шевчука. Изначально оно попало в Санкт-Петербург, но позже «переехало» в Уфу. 16 августа его рассматривала судья Советского районного суда Уфы Юлия Егорова.

На фото - представители МВД, которые нашли нарушения в речи Шевчука Фото: Павел КРАЙНОВ

Во время заседания адвокат Юрия Шевчука Александр Передрук настаивал на различных процессуальных нарушениях со стороны МВД и просил приостановить расследование. Сам Шевчук во время первой беседы с полицией прямым текстом говорил о том, что он никого не дискредитировал и уважает вооруженные силы Российской Федерации.

В итоге судья признала Юрия Шевчука виновным и оштрафовала на 50 тысяч рублей. У Шевчука и его адвоката есть 10 суток на обжалование приговора.