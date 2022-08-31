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Общество31 августа 2022 15:19

Суд в Башкирии рассмотрит жалобу Юрия Шевчука на штраф за дискредитации ВС РФ 3 октября

Ранее музыканту выписали штраф в 50 тыс. рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляцию лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука по делу о дискредитации вооруженных сил России 3 октября

Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляцию лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука по делу о дискредитации вооруженных сил России 3 октября

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляцию лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука по делу о дискредитации вооруженных сил России 3 октября. Об этом «КП-Уфа» сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

– Жалоба зарегистрирована 30 августа, дело ещё в Верховный Суд Республики Башкортостан не поступило. Рассмотрение жалобы назначено на 03.10.2022, – передали в ведомстве.

Напомним, 16 августа Советский районный суд Уфы оштрафовал Шевчука на 50 тыс. рублей за его высказывание на концерте 18 мая. Как следует из официального заявления МВД Башкирии, музыкант допустил «провокационные высказывания», когда выступал с речью о родине перед своими слушателями. На прошлой неделе адвокат музыканта подал жалобу на постановление суда.