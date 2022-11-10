Хабиров показал фото с проводов на СВО Азата Бадранова и других добровольцев

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 10 ноября, вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов в составе добровольцев батальона имени Шаймуратова отправился в зону специальной военной операции. Чиновника лично пришел проводить глава республики Радий Хабиров. В своих соцсетях он поделился фотографиями с проводов.

– На Советской площади в Уфе сегодня проводили парней на передовую. Уехал и Азат Бадранов. Уважаю их выбор и очень хочу, чтобы здесь, у памятника Шаймуратову, не только провожали, но и встречали, – подписал свой пост руководитель региона.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Напомним, Бадранов заявил о готовности отправиться на СВО в конце сентября. В начале октября он прибыл на боевое слаживание. Ранее чиновник рассказал, почему решил стать добровольцем. Служить он будет в звании лейтенанта.