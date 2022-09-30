Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов рассказал «КП-Уфа», почему решил поехать добровольцем в зону проведения СВО

36-летний первый вице-премьер правительства Башкирии решился отправиться добровольцем в действующую армию. Фото: vk.com/a.badranov

Вице-премьер Башкирии Бадранов объяснил, почему уезжает добровольцем на СВО.

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал у себя в соцсетях пост о том, что первый вице-премьер правительства республики Азат Бадранов собрался отправится добровольцем в действующую армию. Высокопоставленный чиновник в беседе с «КП-Уфа» объяснил причины такого решения и откровенно рассказал, как на него отреагировали в семье и на работе. Напомним, Хабиров поддержал вице-премьера и заявил, что гордится своим соратником.

В эксклюзивном интервью Азат Бадранов подчеркнул, что никакой военно-учетной специальности у него нет и службу в армии он не проходил.

- Срочную не служил, за плечами - юрфак БашГУ и МГТУ имени Баумана, на военной кафедре не обучался, - отметил вице-премьер правительства Башкирии.

Также, по словам соратника Хабирова, никакими специальными военными навыками он не обладает, но готов обучаться.

-Ничего такого, о чем можно было бы говорить всерьез. Думаю, приобрести за месяц подготовки, - пояснил Азат Бадранов.

ЧТО СКАЗАЛИ В СЕМЬЕ

Рассказал вице-премьер и о том, как отреагировали члены его семьи на решение отправиться в действующую армию добровольцем.

- Жена сказала - сердцем никогда не приму, умом понимаю и разделяю. «Ты по-другому не сможешь. Была бы мужчиной, поступила бы точно также». Сложнее было говорить с родителями. Съездил к ним накануне. Папа долго молчал, потом поддержал. Мама есть мама (вздыхает). Потом тоже поддержала, - рассказал Азат Бадранов.

По словам соратника Хабирова, отправиться в зону проведения специальной военной операции он хотел в составе добровольческого батальона имени Шаймуратова.

- Был первым, кто записался в батальон имени Шаймуратова. Огреб от шефа (глава Башкирии Радий Хабиров – Ред.), когда он вернулся из командировки. Не все его тогдашние слова воспроизведу публично. Сейчас он написал «согласен!» на моем заявлении, - поделился в беседе с «КП-Уфа» вице-премьер.

КЕМ БУДЕТ СЛУЖИТЬ

По словам Азата Бадранова, в составе действующей армии он видит себя, прежде всего, в роли замполита.

- Сейчас стало ясно, что нужны замполиты. Я здесь этим занимался, в правительстве, вместе с администрацией главы республики. Например, во время экологических протестов (в ряде районов жители возмутились разработкой полезных ископаемых рядом с их жильём, Азат Бадранов неоднократно выезжал к ним по поручению Хабирова — Ред.), понял, как надо разговаривать с людьми: реальные проблемы, которые возмущают людей надо быстро, честно и эффективно решать, а с радикально настроенными профессиональными активистами разговаривать отдельно. Кончилось время пиара, слов, пришло время действовать, именно поэтому я и написал заявление. Со мной еще трое вот таких вот ребят, - отметил Бадранов.

О том, кто из чиновников записались добровольцем вместе с ним, вице-премьер говорить не стал.

- Это государственные, муниципальные служащие, захотят - расскажут сами. Среди нас есть парни с военным образованием, опытом боевых действий в Сирии. Есть совершенно мирные добровольцы, - рассказал Азат Бадранов.

К слову, на территории ЛНР соратник Хабирова бывал еще до начала специальной военной операции.

- Во время первых поездок Радия Фаритовича по местам боевой славы 112-й кавдивизии и на месте гибели генерала Шаймуратова, в ЛНР. До начала СВО, - вспоминает вице-премьер.

Рассказал Азата Бадранов и чем будет заниматься по возвращении домой. Он планирует углубиться в архивы и восстановить биографию своего предка, от которого происходит его фамилия.

- Нашел в архивах имя предка, от которого произошла фамилия — Бадран. Он был глубоким стариком в начале позапрошлого века, во время Отечественной войны 1812 года. По тогдашней традиции башкиры и татары в 19 веке вместо фамилии использовали имя деда. По какой-то причине имя Бадран решили увековечить, оставить в качестве родовой фамилии. Архивисты говорят - возможно, за какую-то службу, подвиг. Вернусь с Победой — разберусь, какой именно, - подытожил Азат Бадранов.