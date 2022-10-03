На боевое слаживание прибыл вице-премьер Башкирии, вызвавшийся добровольцем на СВО

фото: vk.com // Азат Бадранов

На боевое слаживание прибыл первый вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов, который на прошлой неделе вызвался добровольцем на участие в специальной военной операции в составе батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях в понедельник, 3 октября.

– После публичного объявления о моем заявлении по участию в СВО мне написали сотни людей с поддержкой и благодарностью. Искренняя признательность всем вам, вы укрепили меня в моем решении. Еще больше вдохновляют те, кто пишет с предложением присоединиться к участию в СВО. Таких уже более 50 человек, – поделился Бадранов.

Он выразил «большое уважение и крепкое рукопожатие» за решимость госслужащих, которые попросились вместе с ним записаться в батальон Шаймуратова. Чиновник отметил, что вопрос об их участии в СВО будет обсуждаться после согласования с профильным министром, вице-премьером или главой администрации, к которой они относятся.

Ранее вице-премьер рассказал в интервью «КП-Уфа», почему решил поехать добровольцем в зону проведения СВО.