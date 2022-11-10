Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов объявил о своем отбытии в зону СВО

фото: vk.com // Азат Бадранов

Первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов подтвердил, что сегодня, 10 ноября, он отбывает в зону специальной военной операции. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

– После 16:00 мой номер телефона и все привязанные к нему мессенджеры перестанут работать, – написал вице-премьер. – Отключаю и оставляю все гаджеты в Уфе. Связи не будет долго, экспериментировать с кнопочными телефонами или зарубежными сим-картами не буду. Для тех, кто за меня переживает скажу одно – если нет никаких новостей, то значит всё хорошо.

Он поблагодарил друзей и коллег за поддержку в годы совместной работы. По словам Бадранова, управленческая команда сделала для республики «многое» и всегда была «последовательна». Чиновник выразил уверенность, что коллектив, собранный главой Башкирии Радием Хабировым, «сделает всё, чтобы республика процветала». «Слабый руководитель в этих условиях привел бы республику к хаосу», заключил вице-премьер.

Напомним, Бадранов заявил о готовности отправиться на СВО в конце сентября. Уже в начале октября он прибыл на боевое слаживание. Ранее чиновник рассказал «КП-Уфа», почему решил стать добровольцем. Предполагается, что служить он будет в звании лейтенанта. На прошедшей недавно Прямой линии инициативность вице-премьера прокомментировал глава Башкирии.