Первый вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправится на СВО в качестве добровольца

фото: vk.com // Азат Бадранов

Первый вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов написал заявление о приостановке своих полномочий, чтобы отправится на специальную военную операцию. Чиновник намерен стать добровольцем батальона имени Минигали Шаймуратова. Об этом в своих соцсетях 29 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров. Он опубликовал фотографию заявления Бадранова.

фото: vk.com // Радий Хабиров

– Я поддержал его в этом решении, – написал руководитель региона. – Никогда не скрывал, что мы с Азатом не просто коллеги по работе, а соратники и близкие по духу люди. Горжусь его поступком. Считаю, что настоящие мужчины должны поступать таким образом.

Хабиров добавил, что в Башкирии есть «и другие чиновники», которые «спокойно с достоинством […] ушли на СВО либо мобилизованными, либо добровольцами».

Азату Бадранову 36 лет. В 2020 году его назначили замом премьер-министра правительства Башкирии. Он курировал межнациональные и межконфессиональные отношения. Спустя два года он занял должность первого вице-премьера.