В Уфе назначили дату суда над девушкой, которая насмерть сбила мать с 4-летним ребенком

Кировский районный суд назначил дату предварительного слушания по уголовному делу против Дарьи Сорокиной, которая за рулем иномарки насмерть сбила 29-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Кировский районный суд назначил дату предварительного слушания по уголовному делу против Дарьи Сорокиной, которая за рулем иномарки насмерть сбила 29-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка. Процесс пройдет в закрытом заседании 17 октября. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба инстанции.

Напомним, резонансное ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры 27 июля. 28-летняя Сорокина на Nissan Juke задавила мать с сыном, когда те переходили дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. По предварительным данным, водитель отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза. Ранее «КП-Уфа» публиковала видео с моментом смертельного наезда.

Против виновницы ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движение со смертельным исходом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение 3 октября.