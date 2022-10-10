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Общество10 октября 2022 17:08

В Уфе назначили дату суда над девушкой, которая насмерть сбила мать с 4-летним ребенком

Предварительное слушание пройдет 17 октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Кировский районный суд назначил дату предварительного слушания по уголовному делу против Дарьи Сорокиной, которая за рулем иномарки насмерть сбила 29-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка

Кировский районный суд назначил дату предварительного слушания по уголовному делу против Дарьи Сорокиной, которая за рулем иномарки насмерть сбила 29-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Кировский районный суд назначил дату предварительного слушания по уголовному делу против Дарьи Сорокиной, которая за рулем иномарки насмерть сбила 29-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка. Процесс пройдет в закрытом заседании 17 октября. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба инстанции.

Напомним, резонансное ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры 27 июля. 28-летняя Сорокина на Nissan Juke задавила мать с сыном, когда те переходили дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. По предварительным данным, водитель отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза. Ранее «КП-Уфа» публиковала видео с моментом смертельного наезда.

Против виновницы ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движение со смертельным исходом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение 3 октября.