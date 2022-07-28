Появилось видео момента ДТП с Nissan Juke и матерью с ребенком в Уфе

Девушка сбила пешеходов прямо на «зебре» Фото: соцсети

Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Уфе, где девушка на Nissan Juke насмерть сбила маму и ее сына.

Страшная авария произошла днем 27 июля на пересечении улиц Степана Кувыкина и Авроры в Уфе. На перекрестке в тихом спальном районе 28-летняя девушка за рулем японской иномарки сбила 39-летнюю женщину и ее 4-летнего сына, которые переходили дорогу по «зебре» на регулируемом перекрестке. По предварительной информации, водитель Nissan Juke отвлеклась на ребенка, когда поворачивала на перекрестке. От полученных травм пострадавшая женщина и ее ребенок скончались на месте.

Позже в сети появилось видео момента ДТП c Nissan Juke в Уфе. По кадрам с камеры наблюдения видно, как девушка за рулем иномарки поворачивает налево вслед за микроавтобусом. В этот момент по затемненному деревьями участку «зебры» начинают идти мама с ребенком. Водитель на небольшой скорости сбивает их проезжает дальше. Позже выяснится, что кроссовер переехал погибших. При этом в ГИБДД республики сообщили, что после столкновения водитель Nissan Juke перепутала педали тормоза и акселерации – возможно это и стало причиной летального исхода.

После ДТП 28-летняя уфимка выбежала на дорогу и попыталась помочь пешеходам. К сожалению, спасать на тот момент было уже некого.

Корреспондент «КП-Уфа» побывал на месте страшной аварии сразу после того, как произошло ДТП с Nissan Juke в Уфе. Мы выяснили, что водитель иномарки билась в истерике у тел погибших и ее пытался успокоить супруг. Также на перекрестке появился и муж погибшей женщины – после опознания ему стало плохо.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются эксперты главка МВД Башкирии. В отношении виновницы ДТП возбудили уголовное дело. 28-летнюю уфимку заключили под домашний арест.

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